Kulicke & Soffa Industries: Lohnt sich das?

Für die Aktie Kulicke & Soffa Industries aus dem Segment "Halbleiterausrüstung" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 23.01.2021, 01:00 Uhr, ein Kurs von 37.94 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Kulicke & Soffa Industries entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Kulicke & Soffa Industries beläuft sich mittlerweile auf 26,01 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 37,94 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +45,87 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 32,81 USD. Somit ist die Aktie mit +15,64 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Fundamental: Die Aktie von Kulicke & Soffa Industries gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 42,27 insgesamt 40 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der 70,04 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Kulicke & Soffa Industries-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Kulicke & Soffa Industries aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (42 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 10,7 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 37,94 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Kulicke & Soffa Industries eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Kulicke & Soffa Industries?

Wie wird sich Kulicke & Soffa Industries nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Kulicke & Soffa Industries Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Kulicke & Soffa Industries Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken