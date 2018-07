Kuhs: Kaeser bleib bei deinem Leisten

Berlin (ots) - Joe Kaeser, Vorstandschef von Siemens, dem nur nochsechstgrößten Unternehmen Deutschlands, fordert laut FAZ vom 11. Juli2018 (S. 24) seine Kollegen in den DAX-Unternehmen auf, "eine klareHaltung gegen die AfD" zu zeigen."Dass ihm diese Kollegen eine Abfuhr erteilten verwundert michnicht", sagt Joachim Kuhs vom Bundesvorstand der AfD. "Offensichtlichbesitzen diese Kollegen mehr Realitätssinn oder kennen, anders alsHerr Kaeser, das handwerk-, industrie- und marktfreundlicheParteiprogramm der AfD. Herr Kaeser wäre gut beraten, sich um denVerkauf seiner Kraftwerke und um den Erhalt der Arbeitsplätze seinerFirmenstandorte in Deutschland zu kümmern, als sich in Bereicheeinzumischen, von denen er offensichtlich wenig versteht. Wieso esdie Aufgabe eines Firmenchefs sein sollte, sich gegen eine Partei zustellen, die den freien Handel fördert und grundsätzlich marktliberalaufgestellt ist, das hat sich mir noch nicht erschlossen. Als Kaeservor einigen Wochen auf eine viel beachtete Rede von Alice Weidel imBundestag twitterte: 'Lieber Kopftuchmädel als Bund deutscher Mädel'wollte ich Herrn Kaeser schon zurufen: 'Schuster bleib bei deinemLeisten'. Mit seiner aktuellen Einmischung in die Politik hat ererneut gezeigt, dass er seine Aufgaben als Chef eines großendeutschen Industrieunternehmens gründlich missverstanden hat."Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell