"Kuhle" Rabattaktion für Schweizer Hausbau-Kunden - 3 % Preisnachlass auf alle Heinz von Heiden-Häuser

Isernhagen (ots) - Zum Sommer startet der MassivhausherstellerHeinz von Heiden eine besonders "kuhle" Aktion in der Schweiz: Wersein Haus mit der Heinz von Heiden Swiss AG baut, sichert sich jetztganze 3 % auf den Hauspreis. Bauinteressierte können sich noch biszum 13. Juli 2018 einen Rabatt aufs Traumhaus sichern. DieRabattaktion gilt für alle Heinz von Heiden-Häuser.Das Hausprogramm von Heinz von Heiden ist vielfältig und hält fürjeden Geschmack und Kundenwunsch etwas bereit.Welcher Haustyp ist der Richtige?Wie groß sollte die Wohnfläche sein, wieviele Geschosse sollte daskünftige Haus haben und wieviele Zimmer werden benötigt? All daskönnen Interessierte im Hausfinder auf der Homepage von Heinz vonHeiden eingeben und erhalten eine Liste mit allen in Frage kommendenHaustypen. Durch einen Klick auf das gewünschte Haus gelangt man zuDetailinformationen und Bildern.Wer es klassisch mag, ist mit einem Einfamilienhaus mit Satteldachgut beraten. Auf 1,5 Wohnetagen können sich Familien rundherumwohlfühlen. Ob offener Grundriss oder gemütliche Zimmer, in denen mansich zurückziehen kann, die Gestaltung eines Familienhauses bei Heinzvon Heiden ist flexibel.Für ebenerdiges und komfortables Wohnen bietet sich ein Bungalowan. Barrierearm gestaltet verspricht er pures Wohnvergnügen bis insAlter. Mit Walmdach bietet der Bungalow ein Plus an Nutzfläche, mitFlachdach überzeugt er durch reduzierte Ästhetik.Eine Stadtvilla bietet Ihnen optimale Raumausnutzung auf zweiVollgeschossen. Mit drei oder mehr Räumen auf flexibel gestaltetemGrundriss finden eine Familie garantiert ihren persönlichenWohntraum. Wenn man moderne und puristische Architektur bevorzugt,ist das Bauhaus genau der richtige Haustyp. Klare Linien, ein offenesWohnkonzept auf einem durchdachten Grundriss fügen sich harmonischins Leben ein.Bauinteressenten können sich hier ihr persönliches Traumhausaussuchen und sich im Aktionszeitraum vom 15. Juni bis 13. Juli 20183 % auf den Hauspreis sichern.**Die genauen Teilnahmebedingungen gibt es hier:https://www.heinzvonheiden.ch/3-aktion/teilnahmebedingungen-3prozentFirmenbeschreibungÜber Heinz von Heiden GmbH MassivhäuserDie Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser ist eine Tochter derMensching Holding GmbH und einer der führenden MassivhausherstellerDeutschlands, bis heute wurden bereits 47.000 Häuser gebaut. DasUnternehmen steht für maßgeschneiderte System-Architektur, technischeInnovationen und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. DasAngebot umfasst die gesamte Dienstleistung rund ums Bauen - von derPlanung über den Bau und die komplette Ausstattung des Hauses bis hinzur Übergabe. Heinz von Heiden bietet mit über 5.000 m²Ausstellungsfläche in seinen KompetenzCentren und 40 Musterhäusern,diversen Stadtbüros sowie über 250 Vertriebspartnern bundesweit undin der Schweiz Beratung und Betreuung auf höchstem Niveau.Heinz von Heiden ist Hauptsponsor des Bundesligisten Hannover 96sowie Sponsoring-Partner des DEL-Teams Eisbären Berlin.Ihr Presse-Kontakt:Julia MischkeReferentin PR/MarketingIm Auftrag der Heinz von Heiden GmbH MassivhäuserMensching Management GmbHEin Unternehmen der Mensching Holding GmbHChromstraße 1230916 Isernhagen HBTelefon 0511/ 72 84-314Telefax 0511/ 72 84-116E-Mail: j.mischke@heinzvonheiden.deOriginal-Content von: Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser, übermittelt durch news aktuell