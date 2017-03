Kugelreifen kann denken, fühlen, interagieren und sich verändern: Goodyear präsentiert Konzeptreifen Eagle 360 Urban mit künstlicher Intelligenz und sich verändernder Lauffläche (FOTO)

Genf (ots) -Der internationale Reifenhersteller Goodyear hat heute auf demGenfer Autosalon seinen jüngsten Konzeptreifen namens "Eagle 360Urban" vorgestellt. Es ist der erste kugelförmige Reifen von Goodyearmit künstlicher Intelligenz, der in der Lage ist, zu fühlen,Entscheidungen zu treffen, sich an die Fahrsituation anzupassen undzu interagieren. Er wird per 3D-Druck produziert. Goodyear antwortetdamit auf die Herausforderungen einer sich rasant veränderndenmobilen Welt und zeigt, welchen Beitrag innovative Reifentechnologienin einer mobilen Zukunft mit autonomen Fahrzeugen und Ridesharing inden urbanen Zentren von morgen leisten können."In einer Welt mit vernetzten Autos, die autonom fahren, wirdReifentechnologie eine entscheidende Rolle spielen. Um sicher zunavigieren, werden autonome Fahrzeuge in der Lage sein müssen, mitder Vielzahl an Unbekannten umzugehen, die alltäglicheVerkehrssituationen mit sich bringen. Hierfür brauchen sie Zugang zuInformationen, die zum Beispiel Reifen an der Schnittstelle zurFahrbahn bereitstellen können, sowie die Fähigkeit, zu lernen undsich anzupassen", erklärt Jürgen Titz, Vorsitzender derGeschäftsführung DACH bei Goodyear.Kugelreifen mit IntelligenzMit dem Eagle 360 Urban entwickelt Goodyear sein Konzept aus demletzten Jahr entscheidend weiter. 2016 hatte der Hersteller einenvernetzten Kugelreifen präsentiert, der in alle Richtungenmanövrieren kann. Das erhöht nicht nur die Sicherheit beim Fahren,sondern sorgt auch für ein ruhiges und geschmeidiges Fahrgefühl.Darüber hinaus hilft die Manövrierbarkeit in alle Richtungen dabei,den immer knapper werdenden Raum in den Städten von morgenbestmöglich zu nutzen.In diesem Jahr gibt Goodyear dem Kugelreifen eine Art Gehirn.Zusammen mit einer bionischen Außenhaut und einer veränderungsfähigenLauffläche kann der Eagle 360 Urban die Informationen, die ersammelt, direkt in die Fahrpraxis umsetzen. Der Reifen wird so zumBestandteil von einer Art Nervensystem, welches das Auto von morgensteuert, und nimmt am Internet der Dinge teil. Er kann sichblitzschnell auf neue Situationen und im Sinne von "Mobilität alsService" auf die situativen Bedürfnisse von Flotten und ihren Nutzerneinstellen.Neurales Netz mit selbst lernenden AlgorithmenDer Eagle 360 Urban hat eine bionische Außenhaut, die von einemSensornetzwerk durchzogen ist. Der Reifen kann so Informationensowohl zu seinem eigenen Zustand als auch zur Umgebung, etwa derFahrbahnoberfläche, in Echtzeit verfügbar machen. Dabei empfängt erDaten von anderen Fahrzeugen, der Infrastruktur und Systemen zumVerkehrs- und Mobilitätsmanagement, ebenfalls in Echtzeit. Erverknüpft die Informationen miteinander und verarbeitet sie mithilfeseines neuralen Netzes, das über selbst lernende Algorithmen verfügt,sofort weiter. So kann der Eagle 360 Urban in jeder Situation desVerkehrsalltags die richtige Entscheidung treffen. Aufgrund seinerkünstlichen Intelligenz lernt er aus früheren Erfahrungen und kannsein Verhalten fortlaufend optimieren.Laufflächendesign passt sich an Fahrsituation anDie bionische Außenhaut des Konzeptreifens besteht aus extremelastischen Polymeren. Sie verfügt über eine Flexibilität ähnlich dermenschlichen Haut und kann sich ausweiten und wieder zusammenziehen.Unter der äußeren Schicht sitzt ein schaumartiges Material, das starkgenug ist, um trotz des Fahrzeuggewichts flexibel zu bleiben.Antriebselemente unter der Haut, die wie Muskeln funktionieren,bewegen mithilfe eines elektrischen Impulses die einzelnen Sektorenim flexiblen Laufflächendesign. Auf diese Weise fügen sie bei NässeVertiefungen hinzu und straffen die Lauffläche wieder, wenn estrocken ist. So entsteht ein maßgeschneidertes Laufflächendesign, mitdem sich der Eagle 360 Urban optimal an die jeweiligeFahrbahnbeschaffenheit und an die Witterungsbedingungen anpassenkann. Auch diese Informationen und das daraus abgeleiteteFahrverhalten teilt der Reifen mit anderen Fahrzeugen und allenanderen Teilnehmern im Internet der Dinge.Selbstheilungseffekt wie bei menschlicher HautWenn die bionische Außenhaut des Reifens verletzt wurde, könnendie Sensoren in der Lauffläche den Schaden sofort lokalisieren. Danndreht sich der Reifen auf eine neue Aufstandsfläche. Damit reduziertsich der Druck auf die beschädigte Stelle, sodass einSelbstheilungsprozess starten kann. Er basiert auf Materialien, diesich automatisch in Richtung der Verletzung bewegen. Sie reagierenphysisch und chemisch miteinander und bilden neue molekulareVerbindungen, welche die Verletzung schließen.Diese neue, visionäre Generation an Konzeptreifen bietet Partnernaus der Erstausrüstung und Anbietern von "Mobilität als Service"einen enormen Mehrwert, da die Ausfallzeiten von Fahrzeugen minimiertwerden und die Fahrzeugwartung proaktiv erfolgen kann. Denn derReifen kann seinen gegenwärtigen Zustand und den zukünftigenVerschleiß präzise bestimmen. Pendler wiederum profitieren aufgrundder selbst lernenden Algorithmen im autonomen Fahrzeug von mehrSicherheit im Straßenverkehr."Vision UMOD" - Konzeptfahrzeug für den Eagle 360 UrbanGoodyear hat dieses Jahr Studenten der französischen DesignschuleISD RUBIKA dazu eingeladen, ein Konzeptfahrzeug für den Eagle 360Urban zu entwerfen. Sie haben in enger Zusammenarbeit mit denEntwicklern von Goodyear "Vision UMOD" konzipiert - ein Fahrzeug, dasauf das Mobilitätsbedürfnis in den Städten von morgen zugeschnittenist.Alle Pressematerialien finden Sie zum Download unterhttp://news.goodyear.eu/languages/germanÜber GoodyearGoodyear ist einer der größten Reifenhersteller weltweit. DerKonzern beschäftigt rund 66.000 Mitarbeiter und stellt seine Produktean 48 Standorten in 21 Ländern her. 