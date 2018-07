Küsten- und Meeresschutz ist Topthema auf 34. Deutschen Naturschutztag (DNT): Programm zu Deutschlands größtem Naturschutzkongress im September in Kiel veröffentlicht (FOTO)

Berlin/Bonn/Kiel (ots) -Zum 34. Deutschen Naturschutztag, zu dem vom 25. bis 29. Septemberrund 700 Gäste in Kiel erwartet werden, ist jetzt das umfangreicheKongressprogramm mit dem Titel "Klarer Kurs - Naturschutz"veröffentlicht und die Möglichkeit zur Anmeldung freigeschaltetworden.Zu der alle zwei Jahre stattfindenden Großveranstaltung kommenAkteure aus dem beruflichen und ehrenamtlichen Naturschutzbereich ineinem Bundesland zusammen, um zu Naturschutzfragen und einemSchwerpunktthema zu diskutieren. Passend zum gastgebenden BundeslandSchleswig-Holstein hat das Thema Meeres- und Küstenschutz einenzentralen Platz im Veranstaltungsprogramm. Denn dieser stellt mit derAusweisung und Betreuung von Schutzgebieten, zahlreichenschützenwerten Arten und Lebensräumen und Fragen der Regelung vonFischerei und anderen Nutzungen ein breit gefächertes Handlungsfelddar, das auch noch mehr in das Bewusstsein einer breitenÖffentlichkeit gerückt werden sollte.Der feierlichen Eröffnung mit Bundesumweltministerin SvenjaSchulze folgen Sitzungen, Netzwerktreffen und Foren sowie über 80Fachvorträge. Das Programm wird durch ein großes Exkursionsangebot,Ausstellungen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit deminternationalen Meeresfilmfestival CineMare abgerundet. DieEinzelthemen des Fachkongresses reichen von Aufgaben des nationalenund internationalen Meeresnatur- und Küstenschutzes bis hin zu denunterschiedlichsten Aspekten der Nutzung der Meere. Darüber hinauswird der Fokus auf Biodiversitätsthemen gelegt und es werdenVeranstaltungen zu Grünlandverlusten und zum Insektenrückgang sowiezu Gebiets- und Artenschutz angeboten.Zu den Themenschwerpunkten in Kiel zählt aber auch die Frage, wiesich der Naturschutz den aktuellen gesellschaftlichenHerausforderungen stellen kann und soll. Thematisiert werden dabeiunter anderem Fragen zu Wertewandel und sozialer Gerechtigkeit, zuNaturschutzkommunikation in der Migrationsgesellschaft und dieEinbindung bürgerschaftlichen Engagements in den Naturschutz. Fernerwerden Themen zu Planungspraxis und Stadtnatur und ökonomische Fragensowie Rechtsfragen behandelt. Zum zweiten Mal findet das Junge Forumstatt, bei dem Arbeiten und Visionen eines modernen und jungenNaturschutzes vorgestellt werden.Neben den Gastgebern - dem Bundesverband Beruflicher Naturschutz(BBN), dem Bundesamt für Naturschutz (BfN), dem UmweltdachverbandDeutscher Naturschutzring (DNR) und dem Land Schleswig-Holstein -werden eine Vielzahl von Vertretern aus der Wissenschaft, von Natur-und Umweltschutzverbänden, sowie dem institutionellen Naturschutzanwesend sein.Das Programm zum 34. Deutschen Naturschutztag und die Möglichkeitzur Anmeldung finden Sie unter www.deutscher-naturschutztag.dePressekontakt:Nina SlatteryDNR Presse und KommunikationTel.: + 49 (0)30 - 678 1775 78Email: nina.slattery@dnr.deJoschka KnuthPressesprecher Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-HolsteinTel.: +49 (0)431 - 988 7201Email: joschka.knuth@melund.landsh.deOriginal-Content von: Deutscher Naturschutzring, übermittelt durch news aktuell