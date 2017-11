Die Küsten - ein boomender Lebensraum zwischen Fluch und Segen (FOTO)

Hamburg, Berlin, Kiel (ots) -Maribus gGmbH, das Konsortium Deutsche Meeresforschung und derExzellenzcluster "Ozean der Zukunft" nehmen sich im neuen "WorldOcean Review 5" des zentralen Lebensraums Küste an und spannen denBogen vom Kampf gegen Naturgefahren bis hin zum Küstenschutz undKonzepten für eine schonende Nutzung.Seit Menschengedenken gehört der Lebensraum an der Küste zu denwertvollsten Gebieten auf der Erde: Ein Großteil der Fischerei findetin den Küstengewässern statt. Windenergie sowie Erdgas- undErdölproduktion profitieren von küstennaher Infrastruktur, und auchSand als Ressource für die Bauwirtschaft wird an der Küste gewonnen.Ohne Häfen wäre globaler Handel undenkbar, und nicht zuletzt gehörendie Küsten weltweit zu den beliebtesten Erholungs- undTourismusgebieten. Bis heute ist ihre Attraktivität für den Menschenungebrochen - in ökonomischer wie kultureller Hinsicht. "Die Küste -ein wertvoller Lebensraum unter Druck" ist das Thema des fünftenBandes der Publikation "World Ocean Review" (WOR). Herausgegeben vonder gemeinnützigen maribus gGmbH mit Unterstützung der Zeitschriftmare, des International Ocean Institute (IOI) sowie vonKüstenforscherinnen und -forschern aus dem Konsortium DeutscheMeeresforschung (KDM) und dem Kieler Exzellenzcluster "Ozean derZukunft" widmet sich die neue Ausgabe der meereswissenschaftlichenPublikation diesem besonderen Teil der Erde mit profundenInformationen zu Entstehung und Nutzung von Küsten sowie zukünftigenSzenarien für einen verantwortungsbewussten Umgang mit ihnen."Der heute noch boomende Lebensraum birgt Fluch und Segenzugleich", sagt Nikolaus Gelpke, Herausgeber des "World OceanReview", Gründer der Zeitschrift mare und Vorstand des InternationalOcean Institute (IOI). "Ich bin überzeugt, dass wir mit dieserAusgabe einen Beitrag zu einem Thema von wachsender Bedeutung leistenwerden, den Küsten unserer Erde." Die Bevölkerung an den Küstenwächst weltweit überproportional. 13 der 20 Megastädte mit mehr als10 Millionen Menschen liegen in unmittelbarer Nähe der Küste. NachSchätzung der Vereinten Nationen leben heute bereits rund 2,8Milliarden Menschen in einem Abstand von maximal 100 Kilometern zurKüste - allein die Hälfte davon in Gebieten, die nur bis zu zehnMetern über dem Meeresspiegel liegen.Der Lebensraum Küste boomt, doch Nutzen und Schutz geraten invielen Regionen aus dem Gleichgewicht. So ähneln etwa Gebiete, indenen Sand abgebaut wird, unwirtlichen Mondlandschaften. Chemikalien,Pestizide, Plastikpartikel oder Dünger erreichen ungefiltert denOzean. Die natürliche Schutzfunktion von Küsten wird durchInfrastruktur aus Beton aufgehoben, und der Klimawandel lässt denMeeresspiegel in naher Zukunft so weit steigen, dass ganzeLandstriche nur mit umfassenden Schutzmaßnahmen erhalten werdenkönnen."Schutz und Nutzung bedürfen einer neuen Ausrichtung wie sie inden Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 insbesondere im Ozean-Zielgefordert wird. Hoffnung macht das zunehmende Interesse am Ozean undan den Küsten in politischen Dialogen und die damit verbundenenSchutzforderungen", sagt Prof. Martin Visbeck, Sprecher des KielerExzellenzclusters "Ozean der Zukunft" und Leiter derForschungseinheit Physikalische Ozeanographie am GEOMARHelmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel.Doch wie sind Küsten überhaupt entstanden? Wie unterscheiden sichdie Küsten weltweit? Wie erhalten wir ihre natürlichen Funktionen undwie erreichen wir eine nachhaltige Nutzung - nicht nur in denIndustrienationen? Welche Strategien greifen, um dem drohendenMeeresspiegelanstieg zu begegnen? Und welche politischen undrechtlichen Möglichkeiten lassen sich durchsetzen, um internationalhandlungsfähig zu sein? Die fünfte Ausgabe des "World Ocean Review"beleuchtet die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der weltweitenKüsten, ihre Leistung für Natur und Menschen sowie den Einfluss desKlimawandels auf die Küsten. Der "WOR 5" spannt den Bogen vom Kampfgegen Naturgefahren und Meeresspiegelanstieg bis hin zu Küstenschutzund Konzepten für eine schonendere Nutzung.Die Erforschung der Küstenmeere hat eine lange Tradition inDeutschland, und ein breites Spektrum unterschiedlichsterWissenschaftszweige erforscht heute die Küstenmeere weltweit. "Dievorliegende Ausgabe des "World Ocean Review" gibt das aktuelle Wissenzu verschiedenen Facetten des Themas Küste in kompakter Form wider",sagt Prof. Ulrich Bathmann, Vorsitzender des Konsortiums DeutscheMeeresforschung (KDM). "Die mitwirkenden Expertinnen und Expertenbündeln ihren Informationsschatz, um Herausforderungen zukünftigerVeränderungen in Küstenmeeren begegnen zu können."Der "World Ocean Review 5" wurde am 16. November 2017 in derLandesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin im Rahmen einerAbendveranstaltung mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft,Medien und Bildung vorgestellt.Bildmaterial finden Sie ab dem 17. November (im Nachgang derVeranstaltung) zum Download online unter www.worldoceanreview.comLinks:www.worldoceanreview.dewww.mare.dewww.deutsche-meeresforschung.dewww.futureocean.orgHintergrundDie maribus gGmbH wurde 2008 von mare-Verleger Nikolaus Gelpke insLeben gerufen. Sie dient als gemeinnützige Organisation dem Zweck,die Öffentlichkeit für meereswissenschaftliche Zusammenhänge zusensibilisieren und zu einem wirkungsvolleren Meeresschutzbeizutragen. Bereits mit der ersten maribus-Veröffentlichung, dem"World Ocean Review 1" (WOR 1), ist ein umfassender und einzigartigerBericht gelungen, der den Zustand der Weltmeere und die Zusammenhängezwischen dem Ozean und den ökologischen, ökonomischen undgesellschaftspolitischen Beziehungen aufzeigt. Darüber hinaus sindmit dem "World Ocean Review 2 - Die Zukunft der Fische, die Fischereider Zukunft", mit dem "World Ocean Review 3 - Rohstoffe aus dem Meer- Chancen und Risiken" und mit dem "World Ocean Review 4 - Dernachhaltige Umgang mit unseren Meeren - von der Idee zur Strategie"vertiefende themenspezifische Publikationen erschienen. Bis heutewurden rund 120.000 gedruckte Exemplare des WOR in deutscher undenglischer Sprache weltweit nachgefragt, dazu kommen unzähligeonline-Abrufe.Bei der fünften maribus-Publikation "Die Küsten - ein wertvollerLebensraum unter Druck" konnte die Zusammenarbeit mit den Partnerndes WOR weitergeführt und mit dem Konsortium Deutsche Meeresforschungsogar noch ausgebaut werden. Die Partner stehen für jahrelangesEngagement für die Meere und höchstes wissenschaftliches Niveau:- Das International Ocean Institute (IOI), 1972 von ElisabethMann-Borgese gegründet.- Das Konsortium Deutsche Meeresforschung bündelt die Expertiseder deutschen Meeresforschung. Seine Mitglieder setzen sich aus allenForschungseinrichtungen zusammen, die in Meeres-, Polar- undKüstenforschung aktiv sind. Ein Hauptanliegen des KDM ist, dieInteressen der Meeresforschung gegenüber nationalenEntscheidungsträgern und der EU sowie gegenüber der Öffentlichkeitgemeinsam zu vertreten.- Der Kieler Exzellenzcluster "Ozean der Zukunft", ein Verbund vonmehr als 200 Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen,getragen von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, dem GEOMARHelmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, dem Institut fürWeltwirtschaft (IfW) und der Muthesius Kunsthochschule, und gefördertvon Bund und Ländern im Rahmen der Exzellenzinitiative der DeutschenForschungsgemeinschaft (DFG).- mare - Die Zeitschrift der MeereDer "World Ocean Review 5" erscheint in einer Gesamtauflage von24.000 Exemplaren. Die Publikation wird nicht verkauft, sonderngratis abgegeben. Eine Gewinnerzielungsabsicht gibt es nicht. Der WORist zu beziehen über www.worldoceanreview.com. Zeitgleich zurgedruckten Ausgabe wird die gesamte Publikation auch onlineerscheinen. Neben der deutschen Fassung wird in Ku?rze auch eineenglischsprachige Ausgabe erhältlich sein."World Ocean Review 5 - Küsten - ein wertvoller Lebensraum unterDruck", hrsg. v. maribus gGmbH, Hamburg 2017, 208 Seiten, mitzahlreichen Grafiken und Fotografien, broschiert.