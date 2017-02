Küste statt Kamelle: Nordsee bereit für Karnevalsmuffel / Norden-Norddeich bietet neben viel Natur auch regionales Alternativprogramm (FOTO)

Norden (ots) -Raus aus dem Konfetti-Regen und rein in ein unbeschwertesNaturerlebnis: Die niedersächsische Nordseeküste rüstet sich indiesen Tagen wieder für zahllose Karnevalsmuffel aus den Hochburgenan Rhein, Main und Neckar. Denn die Auszeit vom jecken Trubel locktseit Jahren immer mehr Naturliebhaber und Ruhesuchende anOstfrieslands Deiche und Strände. Im Nordseeheilbad Norden-Norddeichhaben Einheimische dazu ein Pappnasen-freies Veranstaltungsprogrammauf die Beine gestellt.Bereits zum vierten Mal bietet der ostfriesische Küstenort damiteine originelle Alternative zu Polonaise und unliebsamerKaterstimmung. Schließlich liegt die Auszeit vom lauten Dauertraravoll im Trend: Rund die Hälfte der Bundesbürger gibt in Umfragen dergroßen Meinungsforschungsinstitute regelmäßig an, die Nase voll zuhaben vom karnevalistischen Treiben in den deutschen Großstädten."Natürlich steht für unsere Gäste in dieser besonderen Zeit dasNaturerlebnis in Ostfrieslands rauer Winterlandschaft an ersterStelle: Durchatmen im vitalisierenden Reizklima, am Meeresstrandspazieren gehen, das Auge ins weite Land schweifen lassen und auchden Ohren eine Auszeit gönnen", weiß der Norddeicher Tourismus-ChefArmin Korok.Dennoch: ganz ohne kulturelle Angebote soll der Ausflug an dieKüste für die meisten Karnevalsmuffel dann doch nicht vorübergehen."Nach einem langen Deichspaziergang in die ganz eigene ostfriesischeKultur abtauchen - das ist schließlich auch zu Karneval ein wichtigesUrlaubsmotiv unserer Gäste", so der Reisefachmann. Das für diekommenden Tage mit viel Liebe zum Detail zusammengestellteVeranstaltungsprogramm versteht sich denn auch als Beiwerk zumNaturerlebnis, das vor allem die Lust auf die unverstellteostfriesische Lebensart befriedigen soll. "Auszeit liegt unsOstfriesen schließlich ein Stück weit im Blut", erklärt Jens Albowitzvom Marketingteam des ostfriesischen Küstenorts.Typisch ostfriesisch - drinnen und draußenDa geben echte friesische Fischer einen seltenen Einblick in dieKunst des Netze-Knüpfens, erzählen (und übersetzen) regionale Autorenunterhaltsame Geschichten "up Platt", begeben sich Gästeführer "immerder Nase nach" auf die Spur der berühmten ostfriesischen Teemischung.Zur "Rauszeit" gerät die Auszeit von Kamelle und Co. dagegenspätestens dann, wenn leidenschaftliche Boßler aus dem NorderlandUrlauber auf eine flotte Kugel einladen oder Wattführer undNationalpark-Ranger in die geheimnisvolle Welt des WeltnaturerbesWattenmeer entführen. Und da zur dunklen Jahreszeit in Ostfrieslandlängst auch ein guter Ostfriesenkrimi dazugehört wie der berühmteKandis zum Tee, dreht sich in der Krimihochburg Norden auch anKarneval eine ganze Reihe von Veranstaltungen rund um den kleinenNervenkitzel zwischen Deich und Düne.Pressekontakt:Carsten LippeTourismus-Service Norden-Norddeich04931 986-226c.lippe@norddeich.deOriginal-Content von: Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH, übermittelt durch news aktuell