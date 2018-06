Küste schlägt Alpen: So viel kostet das Wohnen in deutschen Urlaubsparadiesen

Nürnberg (ots) - Eine Kaufpreis-Analyse von immowelt.de inDeutschlands beliebtesten Ferienregionen zeigt:Nordsee: Mit Quadratmeterpreisen von 7.910 Euro sind Immobilienauf Sylt am teuersten, gefolgt von Norderney (7.830 Euro) undWangerooge (6.990 Euro) - preiswerter sind Gemeinden am Festland /Ostsee: große Preisunterschiede auf Usedom und Rügen - zwischen 3.700Euro in Heringsdorf und 2.080 Euro in Göhren / Alpen: HöchsteKaufpreise am Tegernsee (6.720 Euro) und in Garmisch-Partenkirchen(4.390 Euro) / Bodensee: Immobilienpreise in Konstanz, Lindau undÜberlingen über der 4.000-Euro-MarkeWohnen, da wo andere Urlaub machen. Ist so ein Wunsch überhauptbezahlbar? Wie teuer das Leben am Strand oder in den Bergen ist,unterscheidet sich stark nach Ferienregion. Auf den Inseln kostetWohneigentum deutlich mehr als an der Küste. In Alpennähe oder amBodensee liegen die Preise enger zusammen als im Norden. Zu diesemErgebnis kommt eine Markt-Analyse von immowelt.de. Dafür wurden dieKaufpreise von Eigentumswohnungen und Häusern in den 50 deutschenGemeinden beziehungsweise Regionen mit den meistenGästeübernachtungen 2016 untersucht.Das teuerste deutsche Urlaubsparadies ist Sylt. Auf dernordfriesischen Insel werden Immobilien im Median für 7.910 Euro proQuadratmeter angeboten. Die hohen Preise hängen damit zusammen, dassSylt eine der beliebtesten Urlaubsregionen ist - mehr als 2 MillionenTouristen übernachten hier pro Jahr. Viele Immobilien werden daherals Ferienwohnungen inseriert. Ein ähnliches Bild zeichnet sich aufanderen Inseln in der Nordsee ab. Norderney liegt mitQuadratmeterpreisen von 7.830 Euro nur knapp hinter Sylt. Auch aufWangerooge (6.990 Euro), Juist (6.620 Euro) und Langeoog (5.990 Euro)befinden sich Immobilien im gehobenen Preissegment.Ganz anders sieht es an der Nordseeküste aus. Wangerlandverzeichnet mit 1.380 Euro pro Quadratmeter die niedrigsten Preisealler untersuchten Gemeinden - Immobilien kosten fünf Mal weniger alsauf der vorgelagerten Insel Wangerooge. Auch Orte wie Butjadingen(1.460 Euro), Esens (1.540 Euro) und Wurster Nordseeküste (1.640Euro) liegen preislich am unteren Ende der Tabelle. Einzige Ausnahmeist St. Peter-Ording. Immobilien in dem Touristenmagnet am Wattenmeerkosten aktuell 4.520 Euro.Teure Ostseebäder, Sparpotential auf Rügen und UsedomÄhnlich wie an der Nordsee gibt es auch an der Ostsee großepreisliche Differenzen: Während Ostseebäder wie Timmendorfer Strand(4.270 Euro), Zingst (3.990 Euro) oder Warnemünde (3.950 Euro) zu denteuren Pflastern gehören, gibt es insbesondere auf den Inseln großesSparpotential. Auf Usedom schwanken die Preise zwischen 3.700 Euro inHeringsdorf, wozu auch die beliebten Seebäder Bansin und Ahlbeckzählen, und 2.660 Euro in Zinnowitz am anderen Ende der Insel. AufRügen werden die Unterschiede noch deutlicher: Während in BinzWohnungen und Häuser im Median noch 3.390 Euro pro Quadratmeterkosten, zahlen Käufer in Göhren lediglich 2.080 Euro.Alpen: Tegernsee am teuerstenWer hingegen die bayerischen Alpen der norddeutschen Küstevorzieht, sollte sich auf hohe Preise einstellen. In den Gemeindenrund um den Tegernsee liegen die Kaufpreise im Median bei 6.720 Europro Quadratmeter. Damit befindet sich der Tegernsee auf einemPreisniveau mit Wangerooge oder Juist. Das große Angebot anNaherholung macht den Tegernsee zum perfekten Ferienort. Die schöneLandschaft am Rande der Alpen lockt im Sommer wie Winter auchzahlreiche Deutsche nach Garmisch-Partenkirchen. Wer sich imehemaligen Olympia-Ort dauerhaft niederlassen möchte, muss tief indie Tasche greifen. Für 4.390 Euro pro Quadratmeter werden Immobilienaktuell angeboten, ein paar Kilometer weiter in Grainau sind es 3.770Euro. Auch im Berchtesgadener Land ist Wohnen nicht viel preiswerter.In Schönau am Königssee kostet der Quadratmeter zum Beispiel 3.680Euro. Während an Ostsee und Nordsee die Kaufpreise stark variieren,ist die Preisspanne in den bayerischen Urlaubsregionen kleiner.Lediglich im Allgäu und im Chiemgau sind Immobilien etwas günstiger.In Oberstdorf kostet der Quadratmeter zum Beispiel 2.940 Euro, inInzell 1.990 Euro.Preise am Bodensee: Größtenteils über der 4.000-Euro-MarkeDer größte See Deutschlands, der Bodensee, lockt jährlichMillionen Touristen an. Die Immobilienpreise in den großenUfergemeinden sind hoch. Sowohl Konstanz (4.510 Euro) als auch Lindau(4.100 Euro) und Überlingen (4.070 Euro) liegen preislich jenseitsder 4.000-Euro-Marke. Lediglich in Friedrichshafen (3.340 Euro)befinden sich die Preise darunter.Eine Grafik in druckfähiger Auflösung steht hier zum Download zurVerfügung: http://ots.de/bYPzj9Tabellen mit den Kaufpreisen in den 50 untersuchten Ferienregionenkönnen hier heruntergeladen werden: http://ots.de/wrYQcLBerechnungsgrundlage:Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise in den 50Ferienregionen mit den meisten Übernachtungen waren 28.000 aufimmowelt.de inserierte Angebote. Die Preise sind jeweils Angebots-,keine Abschlusspreise. Die Preise geben den Median der von April 2017bis März 2018 angebotenen Wohnungen und Häuser wieder. Der Median istder mittlere Wert der Angebotspreise. Die Zahlen derGästeübernachtungen entstammen aus einer Erhebung der StatistischenÄmter des Bundes und der Länder für 2016. Für dieKaufpreis-Auswertung wurden keine Großstädte beziehungsweiseMessestädte berücksichtigt. 