Münster/Helsinki (ots) -Um 90 Millionen Euro ging es bei der heutigen Ziehung in derobersten Gewinnklasse - und erneut hat kein Tipper den Jackpotgeknackt. Das bedeutet, dass die Mega-Summe von 90 Millionen daserste Mal seit Beginn der Eurojackpot-Lotterie drei Wochen langhintereinander stehen bleibt!Bei der heutigen Ziehung am Freitagabend (1. Juni 2018) wurden dieGewinnzahlen 14, 19, 21, 30 und 32 sowie die beiden Eurozahlen 4 und7 gezogen.Zudem bot sich gleichzeitig die Chance, das Glück auch in derzweiten Gewinnklasse am Schopf zu packen, denn dort hatte sich einzweiter Jackpot von weiteren 20 Millionen Euro gebildet. BeimEurojackpot gibt es keine Zwangsausschüttung, wenn die Obergrenze von90 Millionen im ersten Gewinnrang erreicht ist. Stattdessen fließtder Überlauf in den zweiten Rang.Und hier gibt es Gewinner: Gleich drei Spielteilnehmer können sichüber den Aufstieg in den Kreis der Millionäre freuen - zwei davon inDeutschland! Jeweils 7.318.844,80 Euro gehen nach Baden-Württembergund Rheinland-Pfalz sowie nach Dänemark.Für die nächste Ziehung wird jetzt mit einem zweiten Jackpot vonrund 22 Millionen gerechnet. Heißt: Am kommenden Freitag (8. Juni)geht es jetzt sogar um 90 plus 22 Millionen!Der Aufbau und das Stehenbleiben dieses Jackpots läuft nunmittlerweile über neun Wochen. Axel Weber, Sprecher der LotterieEurojackpot, wagt eine Prognose: "Sommer, Sonne und 90 Millionen -auch wenn der Eurojackpot ja eher an eine Europameisterschaft mit 18teilnehmen europäischen Ländern erinnert, wird sich der nächste90-Millionen-Gewinner sicher wie ein Weltmeister fühlen."Der Eurojackpot ist seit Start der Lotterie im Jahr 2012 überhaupterst zum fünften Mal auf die maximale Höhe angewachsen. Im Mai 2015und Oktober 2016 erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien undDeutschland (Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90Millionen Euro.Zum Jahreswechsel 2016/17 stand der Jackpot ebenfalls beimHöchstbetrag. Gleich fünf Spieler teilten sich die Gewinnsumme underhielten pro Person 18 Millionen Euro. Zuletzt war der Topf imFebruar 2018 auf 90 Millionen angewachsen. Hier gewann eineTippgemeinschaft aus Finnland.Wer wird den Mega-Jackpot letztlich knacken? Bis kommenden Freitag(8. Juni 2018) können Tipps in allen Lotto-Annahmestellen und unterwww.eurojackpot.de abgegeben werden.Pressekontakt:Medienkontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deeurojackpot.spiegel.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell