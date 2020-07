Küppersbusch wird schon wieder 50

Köln (ots) - Mit der 50ten Folge geht "locker room" - das erschütternd erfolgreiche Magazin der Kölner probono Bewegtbildproduktion - vielleicht in die Sommerpause. Man weiss es nicht. Im März gestartet als "gut gelaunte Notwehr gegen Corona", entwickelt sich das Magazin bei youtube, facebook und instagram zu Rekordabrufzahlen, die wir uns in der Sommerpause noch genauer ausdenken werden. Als Host fungiert Löckchen, früher bekannt als Friedrich Küppersbusch.Besonders beachtet waren Ausgaben zum Herrentag, zum Streit FAZ-Rezo, und die enormen Ausgaben, die die probono bei diesem non-profit Projekt hat. Eine von fünf Folgen pro Woche entsteht in Zusammenarbeit mit der "taz". Küppersbusch : "Ich habe ungefähr 100 mal mit einer Gaspistole geschossen und oft nicht korrekt gegendert. So kann es weitergehen. Unser Ziel: Kein Beratervertrag mit Sigmar Gabriel."Im September kommt die Show unter der dann einheitlichen Marke "Küppersbusch" zurück. Dann gehen die Vorgänger "Tagesschaum", "locker room" und alle anderen irreführenden Suchwörter in Grundrente. Und damit zum nächsten Thema:https://www.youtube.com/watch?v=O6_KFCpD9qUhttps://www.youtube.com/watch?v=L5BWXZ3xrYgPressekontakt:Jürgen OhlsTel | 0221 920 118 42Mail: Ohls@probono.tvWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/146262/4647281OTS: probono Fernsehproduktion GmbHOriginal-Content von: probono Fernsehproduktion GmbH, übermittelt durch news aktuell