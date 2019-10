Künstliche Intelligenz zieht in Unternehmen ein

München (ots) -- Deloitte-Befragung: 58 Prozent der Unternehmen setzen auf smarteAutomatisierung- Führungskräfte erwarten höhere Produktivität, bessere Qualität undgeringere Kosten- Fragmentierte Prozesse und mangelnde IT-Ausstattung sind diegrößten HindernisseDie nächste Stufe der Automatisierung hält in den UnternehmenEinzug. Dies zeigt eine Umfrage von Deloitte unter mehr als 500Führungskräften weltweit. 58 Prozent der Befragten haben in ihremUnternehmen bereits mit einer intelligenten Automatisierung begonnen.Damit hat die technologiebasierte Umstellung von Geschäftsprozessendie nächste Stufe erreicht, in der Prozessautomatisierung, künstlicheIntelligenz (KI) und verwandte Technologien kombiniert werden.Mit messbarem Erfolg: Die befragten Führungskräfte rechnen miteiner Umsatzsteigerung von 11 Prozent und einer durchschnittlichenKostensenkung von 22 Prozent in den nächsten drei Jahren. Hinzukommen erwartete Kapazitätssteigerungen von 27 Prozent. Dasentspräche der Arbeitsleistung von 2,4 Millionen Vollzeitkräften inden befragten Unternehmen.Antwort auf den demografischen Wandel"Bis 2028 wird die Zahl der Arbeitskräfte in Europa um bis zu achtMillionen sinken. Angesichts dieser spürbaren Auswirkung desdemografischen Wandels ist es entscheidend, dass Unternehmen für dieVorzüge der Automatisierung offen sind", sagt Peter Fach, Partner beiDeloitte im Bereich Robotics und Intelligent Automation. "Vor allemdie Prognosen zu Umsatz und Kosten zeigen: Mensch und Maschine könnensehr erfolgreich zusammenarbeiten. Immer mehr Führungskräfte erkennenund nutzen die Chancen, die ein Miteinander von Mensch und Maschinebietet."Rund 38 Prozent der Entscheider, die sich mit dem Themabeschäftigen, haben Pilotprojekte zur intelligenten Automatisierungeingeführt. 12 Prozent von ihnen setzen die neue Technologieumfassend ein und acht Prozent automatisieren in großem Umfang. BeiLetzteren haben sich die Zahlen verdoppelt im Vergleich zu derBefragung im Vorjahr.Erhebliche HürdenDoch viele Unternehmen sind nicht ausreichend auf die intelligenteAutomatisierung ihrer Geschäftsprozesse vorbereitet. 42 Prozent derBefragten haben sich mit diesem Thema noch nicht befasst.Fragmentierte Prozesse sind für 36 Prozent der Befragten die größteHürde bei der Einführung von KI-basierter Automatisierung. NachAnsicht von 17 Prozent der Führungskräfte ist die interne IT nochnicht bereit. Wie sich die technologische Veränderung auf dieBelegschaft auswirken wird, ist 44 Prozent der befragten Entscheiderunklar. Mehr als die Hälfte der Führungskräfte (60%) weiß nicht, obsich ihre Mitarbeiter entsprechend weiterbilden sollten.Scaling Labs: Automatisierung erleichternUm die Automatisierung von Unternehmensprozessen besser zuermöglichen, hat Deloitte eigene Scaling Labs entwickelt. "Damitkönnen Firmen alle wesentlichen Aspekte in den Fokus nehmen - von derpassenden Personalstrategie über Technologie- und Infrastrukturfragenbis hin zur Cybersicherheit. So gelingt es, automatisierte Prozesseeffizienter und im gesamten Unternehmen zu etablieren", betont Fach.Ein weiteres Hindernis ist - neben fehlenden Anwendungsfeldern und zugeringer Datenqualität - der Mangel an der nötigen Expertise in dereigenen Belegschaft und auf dem Bewerbermarkt.Weniger Fehler, mehr EffizienzEin Beispiel für den Einsatz intelligenter Automatisierung sindKundenregistrierungs- und Anmeldeprozesse. Die Herausforderung isthier, unstrukturierte oder papierbasierte Daten wie Anschreiben,Freitext-Notizen oder Ausweiskopien für automatisierte Prozessenutzbar zu machen. KI-Lösungen wie Natural Language Processing undMachine Learning in Kombination mit Robotics ermöglichen neue Formender Automatisierung."Die Fehlerquote in der Bearbeitung sinkt, die Effizienz steigtund der Aufwand wird insgesamt reduziert", sagt Fach. "Unternehmenmüssen nicht mehr die komplette technische Kompetenz selbst aufbauen,sondern können auf fertige, KI-basierte Services zurückgreifen, umihre Automatisierungen wirkungsvoller zu implementieren."Die komplette Studie finden Sie hier zum Download:http://ots.de/0SBU5PÜber DeloitteDeloitte erbringt Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisoryund Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allenWirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von DeloitteLegal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk vonMitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitteherausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstütztKunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischenHerausforderungen. Making an impact that matters - für mehr als286.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild undindividueller Anspruch zugleich.Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited("DTTL"), eine "private company limited by guarantee" (Gesellschaftmit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk vonMitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedesihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig undunabhängig. DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) erbringt selbstkeine Leistungen gegenüber Mandanten. 