Künstliche Intelligenz statt menschlicher Fehlentscheidungen: Münchner FinTech Levestor revolutioniert mit Wissenschaft den Devisenhandel / Algorithmen für langfristigen Kapitalzuwachs

München (ots) - Luca Strehle und Massimo di Santo haben gemeinsammit einem interdisziplinären Team aus Wissenschaftlern undDevisenhändlern das vollautomatisierte Devisenhandelssystem Levestorentwickelt. Mit dem Fintech wollen die Gründer den Devisenhandeleiner breiteren Anlegerschicht zugänglich machen."Mit mehr als 5.000 Mrd. US-Dollar Handelsvolumen pro Tag ist derDevisenmarkt die liquideste und transparenteste Anlageklasseweltweit. Levestor ermöglicht Anlegern einen vollautomatisiertenWährungshandel auf Basis von Algorithmen und künstlicher Intelligenz.Emotionale Fehlentscheidungen gehören damit der Vergangenheit an",erklärt Strehle. Bisher war der automatisierte Devisenhandel vorallem institutionellen Anlegern und Banken mit hohen Anlagesummenvorbehalten. Mit Levestor sind Investitionen ab 10.000 Euro in denDevisenmarkt möglich."Beim Währungshandel kommt es auf schnelle Entscheidungen an. Mitdem Levestor-Code, der auf einem Algorithmus basiert, schalten wirAngst und Gier aus. Stattdessen trifft ein Handelssystem basierendauf einer sehr großen Anzahl von Filtern unabhängig Entscheidungen",erklärt Massimo di Santo, der mehr als 25 Jahre Berufserfahrung imDevisenhandel hat und Levestor zusammen mit Strehle gegründet hat. DiSanto: "Unser System sammelt und bereinigt riesige, umfangreicheDatensätze. Nicht nur Finanzdaten, sondern alles, was demLevestor-Code hilft, das Verhalten der Märkte zu verstehen. UnserZiel: Langfristiger Kapitalzuwachs für unsere Anleger."Anders als etwa bei der technischen Chart-Analyse ist derLevestor-Ansatz in der Wissenschaft verwurzelt und nicht in derFinanztheorie. Mit statistischen und mathematischen Modellen,Datenvisualisierung, Mustererkennung und maschinellen Lerntechnikenfindet Levestor subtile, prädiktive Signale.Über Levestor"Liberté. Devisé, Rendité: Automatisierter Devisenhandel für alle"lautet das Credo von Levestor. Nachdem der automatisierteWährungshandel bis jetzt nur Großanlegern, Banken undVermögensverwaltern vorbehalten war, öffnet Levestor dieAnlageklasse allen Anlegertypen - und ermöglicht ihnen somit einenoch diversifiziertere Portfoliostrategie. Ab einem Einsatz von10.000 Euro und ohne Kosten für Konto- und Depotführung erhaltenAnleger Zugang zu einem Handelssystem, das Trades basierend auf derfortlaufenden Analyse von Daten und Fakten automatisch tätigt undemotionale Fehlentscheidungen ausschließt. Das System begrenzt dieVerluste in den einzelnen Positionen automatisch und realisiertGewinne eigenständig. Der Handel mit LEVESTOR unterliegt dabei einertechnisch programmierten und automatisch greifendenStop-Loss/Risikobegrenzung und lässt sich vom Anleger in Echtzeitbeobachten. Die Depotführung erfolgt über STO; eine Marke des im Jahr2010 gegründeten Unternehmens AFX Capital Markets. STO ist einmehrfach ausgezeichneter Online Broker, der nach EU-Recht reguliertist und Kunden damit ein Höchstmaß an Sicherheit garantiert.www.levestor.de