Künstliche Intelligenz ist längst da

Zürich (ots) - Das Stöhnen über die digitale Disruption ist kaumverklungen, da ist künstliche Intelligenz in aller Mund. Auch vor derVerleihung des «Werber des Jahres» 2017 im Zürcher «X-tra» wurdeheiss über dieses Thema diskutiert. Politiker, Marketingleiter undWerber, Konsumentenschützer und Moderator, alle waren sich einig,dass in Sachen KI bereits einiges geht - aber dass es noch langedauern wird, bis Künstliche Intelligenz der Kommunikationsbranche dieKommunikation abspenstig machen wird. Stimmt das wirklich?Nein. Künstliche Intelligenz ist alles andere als Zukunftsmusik:Bereits 60,5 Millionen Amerikaner sprechen gemäss einer Studieregelmässig mit Alexa, Siri & Co., das ist knapp ein Fünftel deramerikanischen Gesamtbevölkerung. Vor allem die 25- bis 34-Jährigenentwickeln sich schnell zu Heavy-Usern. Es kann nicht mehr langedauern, bis Apple-TV mit Siri auch in der Schweiz funktioniert, bisselbstfahrende Autos keine Schlagzeile mehr wert sind. Die LosAngeles Times lässt einen Teil ihrer News von Robots erstellen; sieproduzieren Meldungen zu aktuellen Themen viel rascher als einRedaktor - und fordern obendrein kein Honorar. Erste Agenturenchecken mit KI und neuronalen Netzen in Sekundenschnelle, welcheSlogans oder Bildwelten bei welcher Zielgruppe besonders gutfunktioniert haben, und leiten daraus neue Kampagnen ab. SchweizerVersicherungen werten mit KI Schadensfälle aus, KI-Programme führenin sekundenschnelle Krebsdiagnosen durch und empfehlen Therapien nachdem neuesten Forschungsstand. Ärgerte man sich vor fünf Jahren nochüber das nervige «Den-Einkaufswagen-Füllen-alles-aufs-Band-Legen-und-in-den-Wagen-Zurückpacken», hält man heute selbst den Scanner in derHand, der auch nur noch ein Übergangs-Device ist: Amazon eröffneteinen Lebensmittelladen, in dem man sich mit dem Smartphone ein- undausloggt. Der Einkaufswagen registriert, was man einkauft und was manwieder ins Regal zurücklegt. Der Kaufpreis wird automatischabgebucht.Sie können diese rasante Entwicklung toll finden oder bedrohlich,das spielt letztlich keine Rolle. Fakt ist, dass sie nichtaufzuhalten ist und wir uns daran werden gewöhnen müssen, einen Teilunserer persönlichen Daten zu teilen. Kluge Systeme nehmen uns (nichtso intelligente) Tätigkeiten ab und schenken uns dafür Zeit - diewirklich rar geworden ist und die wir dann für echte Kreativitätnutzen können. Oder zur Regeneration.Das war bei der Industrialisierung nicht anders: Plötzlicherledigten Maschinen körperlich sehr anstrengende und monotoneArbeiten, Menschen wurden davon befreit. Wer diese Entwicklungschnell adaptierte, fand sich rasch bei einer höherwertigen Arbeitwieder. Wer sich verweigerte, verlor - oft nicht nur seine Arbeit. Sowird es auch bei dieser Revolution sein. Freuen wir uns, dass KI unsleidige Arbeiten wie Einkaufen, das Durchflöhen schon dagewesenerKampagnen oder Verfassen von Kurzmeldungen abnehmen kann. Dann könnenwir uns um komplexe Recherchen, packende Reportagen undKnallerkampagnen kümmern; können uns überlegen, was unser Rezipientmorgen lesen oder hören, welche Werbung er sehen will - und ihm zumrichtigen Zeitpunkt genau das anbieten, was er in der nächsten Minuteohnehin gesucht hätte. Quasi in vorauseilendem Gehorsam, predictive,personalisiert und hoch relevant.Dafür müssen wir unsere sehr menschliche Angst vor dem Kommendenfahren lassen; ebenso die Panik vor dem Verlust der Kontrolle überunsere persönlichen Daten. Bedroht es wirklich unsere Autonomie, wennirgendwo gespeichert ist, dass ich lieber Baguette mit Bündnerfleischesse als mit Thon? Oder ist es ein super Service, wenn mich niemandmehr mit Thonsandwiches belästigt? Entscheiden Sie selbst. Michpersönlich stört es weniger, wenn ein schlaues Rechenprogramm dieSache mit dem Baguette über mich weiss, als wenn mein Nachbar meineWäsche im Tumbler studiert. Und der ist nicht einmal intelligent.Anne-Friederike HeinrichEditorial der am 2.6.2017 erschienenen Werbewoche 10/2017.