Künstliche Intelligenz auch für Managementaufgaben (FOTO)

Nürnberg (ots) -Das "Global Perspectives Barometer 2018" zeigt: Junge Top-Talentesehen positive Effekte durch neue Technologien, wie beispielsweiseAutomatisierung und künstliche Intelligenz.Junge Top Talente sind hinsichtlich ihrer Karriere überwiegendoptimistisch. Sie gehen davon aus, dass neue Technologien neueBranchen und Chancen mit sich bringen werden. Neun von zehn Befragtenerwarten positive Effekte durch Automatisierung und künstlicheIntelligenz (KI) - und fast alle befürworten den Einsatz derintelligenten Systeme auch für (ausgewählte) Managementaufgaben. Daszeigen die Ergebnisse des aktuellen "Global Perspectives Barometers2018 - Voices of the Leaders of Tomorrow"; für die der GfK Verein unddas St. Gallen Symposium über 1.400 Top-Talente in mehr als 90Ländern befragt hat.Neue Technologien haben positive Effekte - aber nicht für alleNeun von zehn der befragten Top-Talente äußern sich optimistischbezüglich ihrer zukünftigen Karriere, sehen in der Zukunft eine Weltneuer Möglichkeiten und glauben, dass sich aufkommende Technologien,wie beispielsweise KI, positiv für sie auswirken werden.Insgesamt gesehen gehen zwei Drittel der Leaders of Tomorrow (LoT)davon aus, dass neue Technologien zu neuen Arbeitsplätzen und zu mehrWirtschaftswachstum führen können. Aber sie sehen auch Schattenseitendieser Entwicklung: Knapp 70 Prozent denken, dass die Ungleichheit inden Ländern, in denen sie leben, zunehmen kann.Künstliche Intelligenz berät - der Mensch entscheidet98 Prozent der jungen Top-Talente würden KI als Unterstützung beiManagementaufgaben nutzen, zumindest als Assistenz bei derOrganisation von Workflows und Prozessen.Über 80 Prozent sehen den Einsatz von künstlicher Intelligenz inTeilbereichen des Managements positiv: Beispielsweise bei derDelegation von Aufgaben an die richtigen Personen oder dem Finden derrichtigen Talente.Auch wenn es um strategische Planung, Mitarbeiterentwicklung undexterne Vertragsverhandlungen geht, befürworten in etwa drei Vierteldes Führungsnachwuchses den Einsatz der intelligenten Systeme. ImFokus stehen das Sammeln von Informationen und das Aufstellen undAnalysieren verschiedener Optionen zur Vorbereitung der finalenEntscheidungsfindung."Die Leaders of Tomorrow scheinen KI als eine Chance zu sehen,sich von vorbereitenden Aufgaben zu entlasten, um sich auf dasWesentliche besser konzentrieren zu können: auf das Entscheiden",kommentiert Dr. Fabian Buder, Leiter der Studie beim GfK Verein, dieErgebnisse.Denn dass der Mensch die Entscheidung treffen soll, darüber sindsich drei Viertel der befragten Top-Talente einig: 47 Prozent sindder Ansicht, dass nur der Mensch allein die Entscheidung treffen soll- die restlichen 29 Prozent geben an, dass der Mensch zwar finalentscheidet, die Entscheidungsvorbereitung aber von KI unterstütztwerden soll."Unternehmen müssen mit der Entwicklung von KI Schritt halten,sonst wird es schwer, den Nachwuchskräften zu erklären, warum sieroutinemäßige Aufgaben erledigen müssen. Denn in den Augen derDigital Natives sollten genau solche Aufgaben künftig durchintelligente Maschinen erledigt werden."; so Rolf Bachmann, VicePresident St. Gallen Symposium.Zur Studie "Global Perspectives Barometer 2018"Für das "Global Perspectives Barometer 2018 - Voices of theLeaders of Tomorrow" wurden im Februar 2018 insgesamt 1.400 jungeTalente aus 90 Ländern befragt. Die Teilnehmer der Online-Umfragewurden aus dem weltumspannenden Netzwerk des St. Gallen Symposiumsgeneriert (die Auswahl ist nicht repräsentativ). Der Großteil derBefragten sind Studenten, die restlichen Teilnehmer sind z. B.Entrepreneure oder berufstätig. Der Studienbericht ist als Downloadauf der Homepage des GfK Vereins und des St. Gallen Symposiumsverfügbar.Zum St. Gallen SymposiumDas St. Gallen Symposium ist eine bald 50-jährige globalestudentische Initiative zur Förderung des generationenübergreifendenDialoges zwischen aktuellen und künftigen Führungskräften. Zum 48.Mal kommen vom 2. bis 4. Mai 2018 beim St. Gallen Symposium auf demCampus der Universität St. Gallen 600 internationaleEntscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft mit 200Top-Talenten aus aller Welt zusammen.Dieses Jahr lautet das Thema der Konferenz, die jedes Jahrehrenamtlich von Studierenden der Universität St. Gallen organisiertwird: "Beyond the end of work". Das St. Gallen Symposium 2018 stehtkurz vor der Tür: Vom 2. bis 4. Mai 2018 werden Vertreter ausWirtschaft, Politik und Gesellschaft, darunter Steve Forbes, Chairmanund Editor-in-Chief, Forbes Media, Wolf-Henning Scheider, ChiefExecutive Officer, ZF Friedrichshafen AG und Sigmar Gabriel,Vizekanzler und Außenminister der Bundesrepublik Deutschland2013-2018 zum Thema "Beyond the end of work" debattieren. WeitereInformationen unter www.symposium.orgTwitter: SG__SymposiumFacebook: St. Gallen SymposiumZum GfK VereinDer GfK Verein ist eine 1934 gegründete Non-Profit-Organisationzur Förderung der Marktforschung. Er setzt sich aus '550 Unternehmen und Einzelpersonen zusammen. Zweck des Vereins ist es, innovative Forschungsmethoden in enger Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen zu entwickeln, die Aus- und Weiterbildung von Marktforschern zu fördern und die für den privaten Konsum grundlegenden Strukturen und Entwicklungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zu verfolgen sowie deren Auswirkungen auf die Verbraucher zu erforschen. Der GfK Verein ist Gesellschafter der GfK SE.
Weitere Informationen unter www.gfk-verein.org.
Twitter: GfK_Verein. / Facebook: GfK Verein