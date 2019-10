München (ots) -Das Dating-Vergleichsportal onlinedating.de hat über 5,5 Mio.Tinder-Profile aus 16 Ländern mit künstlicher Intelligenz analysiertund ganz genau betrachtet, was Singles in ihr Online-Dating-Profilschreiben - und wer diese Singles sind. Sie können die vollständigeStudie mit Infografik unter https://www.onlinedating.de kostenlosherunterladen.Wonach suchen Online-Dater?Deutsche Frauen wissen was sie wollen - und das muss nichtunbedingt die große Liebe sein. Besonders jüngere Frauen findenGefallen an Freundschaft+, auch bekannt als "friends with benefits".Bei diesem neueren Partnerschaftsmodell wird die Liebe und vor allemdie feste Beziehung ausgeklammert: Sex mit befreundeten Personen,ohne Gefühle und feste Bindung.Weitere spannende Fakten zum Online-Dating- Mit 79,08% stehen in Deutschland 4x mehr Frauen als Männer aufFreundschaft+.- Im Schnitt sind die deutschen Singles 28,7 Jahre alt (Frauen27,6, Männer 29,8).- Die meisten Online-Dater auf der Suche nach One-Night-Standskommen aus Deutschland, gefolgt von Österreich und der Schweiz.- Die 3 beliebtesten Emojis deutscher Singles sind dieDeutschlandflagge, das Peace-Zeichen und das Herz.- Keine großen Überraschungen bei den Namen: Meistens heißenmännliche Singles Daniel, Christian, Michael, Sebastian undThomas. Frauen heißen meist Julia, Lisa, Anne, Laura und Sarah.- "I'll touch your butt and buy you things" - Im internationalenVergleich sprechen Franzosen mit 43,63% mit weitem Abstand ammeisten über Hinterteile.- Australien hat mit 81,36% den größten Anteil an Männern unterden alleinerziehenden Online-Datern.- Österreichische Online-Dater haben mit 13,23% international dengrößten Faible für Hoiz vor da Hütt'n (Brüste).- Däninnen suchen gerne Männer mit Muskeln - sie führen mit 64,15%und Platz 1 auf der internationalen Rangliste.- "Small Boobs, big dreams!" Vor allem Frauen sprechen über Brüste(55,03%). Aber auch "Small boobs, smaller dreams" haben wir aberauch schon gelesen.- In Finnland sind die meisten Veganer Frauen (78,97%).- Nur 51% der deutschen Profiltexte sind auf Deutsch geschrieben,darauf folgen Englisch und SpanischMit diesen Sprüchen gehen Singles auf Partnerfang- "Tattoos.Tuning.Technik.Travel.Ti****." (28, Männlich,Deutschland)- "Techno Ti**** und Trompeten?" (23, Männlich, Deutschland)- "Hallo du. Freut mich, dass ich bei dir im Stream auftauche. Fürmich ist Tinder = Spaß. Und den kann man mit mir haben: Inintelligenten Unterhaltungen, bei gemeinsamen Unternehmungen undund und...Bin ein hedonistischer Freigeist und hier definitivnicht auf der Suche nach einer Partnerschaft fürs Leben. Außerdu bist 18, hast große Ti**** und bist reich, dann will ich dichheiraten! Wenn das für dich passt, dann swipe nach rechts, wennnicht, dann danke fürs lesen! ;)" (33, Männlich, Deutschland)- "When a male octopus finds a mate, he rips off his penis andthrow it at the female so she can inseminate herself. Then themale grows a new pe***. If that isn't the most epic way to tellsomeone "go f*** yourself", I don't know what is." (28,Weiblich, Homosexuell, Australien)- "Medium-small pe***. Extra-large personality." (30, Männlich,Vereinigtes Königreich)- "I call my pe*** Batman. Girls love it when The Dark Knightrises."(29, Männlich, Österreich)- "Have you ever gone to reach into the movie popcorn and feltsomeone's buttery pe***? Asking for a friend." (23, Männlich,Australien)- "I like my coffee how I like my men - nowhere near myvag***."(27, Weiblich, Homosexuell, USA)- "I'm here to break hearts and cuddle ya pets...and nap in yabed, cause i'm exhausted. i'm 16.. not 20." (21, Weiblich, USA)- "Name: Meghan Rainbow Sparkle Unicorn. Occupation: Honey Potheist director. Hobbies: Finding good homes for lost guns,plotting world conquest with my dogs, looking at butts.Relationship status: Open'n easy, like your mom" (28, Weiblich,Homosexuell, USA)- "No, I don't wanna Netflix and chill, nor amazon prime and sexytime, nor IMAX and climax, nor google play and three way?" (24,Weiblich, Homosexuell, Vereinigtes Königreich)- "Der Körper einer Frau ist eine Stradivari von großer Finesse,deren Beherrschung jahrelange Übung erfordert. Mit Technik,Liebe und künstlerischem Feingefühl kann ein guter Solist ihmgrandiose Akkorde entlocken. Doch selten sind Männer, dieehrlich auf ihm zu spielen Wissen, und noch seltener die wahrenvirtuosen, denn die meiste Zeit begnügen sie sich damit, sichdes Instrumentes zu bedienen, anstatt ihm zu dienen." (30,Männlich, Schweiz)Pressekontakt:Verena Schweyerpresse@onlinedating.de+40 89 21542712Original-Content von: onlinedating.de, übermittelt durch news aktuell