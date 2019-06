Künstliche Intelligenz - besser als der Doktor? / Herzchirurg Prof. Dr. Dr. Friedhelm Beyersdorf sieht Entlastung für Ärzte und Vorteile für Patienten (FOTO)

Freiburg/Stuttgart (ots) -"Künstliche Intelligenz kann manche Dinge besser erledigen als derDoktor. Da darf man sich als Mediziner nicht beleidigt in die Eckezurückziehen", sagt Professor Dr. Dr. Friedhelm Beyersdorf imaktuellen Podcast-Interview mit Porsche Consulting. Der ÄrztlicheDirektor der Klinik für Herz und Gefäßchirurgie desUniversitäts-Herzzentrums Freiburg - Bad Krozingen plädiert für mehrDigitalisierung und Künstliche Intelligenz. Dem renommiertenChirurgen geht es dabei primär um die "optimale Verbindung undVernetzung von Informationen zu Krankheitsbildern". Gemeint ist vorallem ein besserer Informationsfluss im Krankenhaus - zum Beispielvon Fachbereich zu Fachbereich.Der Austausch von Daten, die für die Behandlung dringend benötigtwerden, koste Ärzten und medizinischen Personal in den Krankenhäusernnoch viel zu viel Zeit und Energie - Kapazitäten, die eigentlich fürdie Betreuung der Patienten benötigt werden, so Beyersdorf gegenüberPorsche Consulting. Während er sich und seine Kollegen bei Daten gerndurch digitale Technologien entlasten würde, hält er auch langfristigkeine vollständige Ablösung des Arztes durch Roboter für realistisch:"In einem so sensiblen Bereich wie der Gesundheit und des Lebensbrauche ich als Patient jemanden, dem ich vertraue", sagt Beyersdorfund fügt hinzu: "Der Mensch muss der Chef im Ring sein. Und dasbleibt auch so."Im Podcast von Porsche Consulting betonte Beyersdorf auch, dass esauf der Welt noch eine dramatische Unterversorgung beiHerzoperationen gebe. Darüber dürfe der hohe Status in der westlichenWelt nicht hinwegtäuschen: "90 Prozent der Patienten auf der Welt,die eine Herz-Operation bräuchten, bekommen überhaupt keineBehandlung." Der Freiburger Professor beteiligt sich an einemProjekt, das in kritischen Ländern zunächst einmal "Herzchirurgie inganz kleinem Ausmaß etabliert".www.porsche-consulting.dePressekontakt:Heiner von der LadenLeiter Kommunikation und MarketingPorsche Consulting GmbH74321 Bietigheim-BissingenTelefon: +49 (0) 711 911 1 21 21Mobil: +49 (0) 170 911 4110E-Mail: heiner.von.der.laden@porsche.deWebsite: www.porsche-consulting.comOriginal-Content von: Porsche Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell