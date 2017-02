Köln (ots) - Muss ein Online-Händler künstliche Intelligenzeinführen, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Was kann er tun, wenn erdie Ressourcen nicht hat? Kostet die neue Technologie in Zukunft Jobsim Handel? Mit einer neuen Technologie wie künstlicher Intelligenzsind viele Fragen verbunden. Gerade im E-Commerce, wo mehrere Playermit Chat- und Servicebots erste KI-Schritte gehen, ist viel Bewegungdrin. Sicher ist, dass das Ausmaß von KI für die Arbeitswelt nochnicht absehbar ist. Dominique Ziegelmayer, Director EnterprisePlatform bei Trusted Enterprise, ist Experte für künstlicheIntelligenz. Die wichtigsten Fragen an ihn im Interview.In welchen Bereichen der kompletten Wertschöpfungskette desHandels werden KI-Technologien Einzug halten (vom Einkauf, übereventuell die Produktion, Logistik, Warenwirtschaft, Beratung,Personal, Kundenservice, Bezahlen, Onlineangebot, Marketing, etc.)?Bitte beschreiben Sie kurz. Dominique Ziegelmayer: Ich gehe davonaus, dass lernende Systeme künftig aus keinem Bereich derWertschöpfungskette mehr wegzudenken sein werden. IntelligentePrognose- und Preissysteme werden den Einkauf, die Produktion, dieLogistik und die Warenwirtschaft beeinflussen. In Beratung undKundenservice finden wir bereits heute Chatbots und in anderenLändern im stationären Handel sogar Beratungsroboter. ImPersonalwesen habe ich erst kürzlich von einer Software gelesen, dieauf Basis gelernter statistischer Daten den jeweiligen Manager daraufaufmerksam macht, dass ein Motivations- oder Tadelgespräch notwendigsein könnte. In der Bezahlung setzen wir künftig aufBetrugspräventionssysteme die auf Basis von Verhaltens-, Zahlungs-und Produktdaten in Sekundenschnelle entscheiden, welcheZahlungsarten einem Käufer angeboten werden. Und im Marketing undOnline-Angebot geht es vor allem um Personalisierung.Wird jeder Händler in Zukunft auf KI setzen müssen, umwettbewerbsfähig zu bleiben? Oder hängt das vom Geschäftsmodell oderder Größe ab? Dominique Ziegelmayer: Auch wenn sich KI durchCloud-Anbieter wie Amazon Webservices, Microsoft Azure oder IBMWatson zunehmend zu einer Massenware entwickelt, braucht es zumrichtigen Einsatz der Algorithmen auch immer qualifiziertes Personalin Form von Data Scientists oder KI Spezialisten. Wir sind selbstständig auf der Suche nach entsprechenden Profilen und sehen daher,dass dies vor allem ein Thema für größere Unternehmen ist. Aberselbst wenn ein Händler nicht über die Ressourcen verfügt, KI-Wissenin seiner eigenen IT-Abteilung aufzubauen, empfehle ich, dass er sichüber smarte Lösungen und Trends von Drittanbietern informiert. Dennwer Automatisierung durch KI verschläft, wird es aus meiner Sicht inZukunft schwer haben gegen die Giganten in der Industrie zu bestehen.Wenn letzteres der Fall ist: Bei welchen Geschäftsmodellen wird KIbesonders wichtig? Dominique Ziegelmayer: Eine Eingrenzung aufbestimmte Geschäftsmodelle erscheint mir schwierig. Im Grunde kannman sich als Faustregel merken, dass KI überall dort von wichtigwird, wo aus Daten Entscheidungen vorbereitet oder sogar getroffenwerden müssen. KI kann uns helfen Routinearbeiten zu automatisieren,Prognosen über zukünftige Entwicklungen zu geben und Erkenntnisse ausgroßen oder unklaren Daten zu ziehen. Das KI für den Handel - egal obOnline oder Offline - wichtig wird, steht aus meiner Sicht vollkommenfest.Werden in Zukunft auch kleinere bis sehr kleine Handelsunternehmenin Sachen KI mithalten können? Oder begünstigt hier wieder einmal dertechnische Fortschritt die größeren Handelsunternehmen? DominiqueZiegelmayer: Durch Cloud-Dienste wie Amazon Webservices wird KI auchfür kleinere Unternehmen erschwinglich und anwendbar. Zudem werdenauch kleinere Händler von den Errungenschaften der Software-Anbieterprofitieren. Um KI jedoch als Wettbewerbsvorteil einzusetzen, seheich nur zwei Möglichkeiten: Entweder man investiert das Geld ineigene KI-Expertise in Form von Data Scientists und Entwicklern oderman sucht sich innovative Partner. Da KI dann vor allem eineBudget-Frage ist, sehe ich große Handelsunternehmen definitiv imVorteil.Welche Tätigkeiten im Handel werden wohl nicht so schnell durchKünstliche Intelligenzen ersetzt? Dominique Ziegelmayer: Jede neueTechnologie kostet Jobs - das wissen wir spätestens seit derindustriellen Revolution. Aber die häufig in den Medien gehypteThese, dass KI uns vollends arbeitslos machen wird, teile ich nicht.Ich verstehe KI in der Zukunft eher als "Augmented Intelligence" alsoein System, das unsere eigene Intelligenz noch effizienter nutzbarmacht. Das dies unsere Art zu arbeiten verändern wird, ist aber klar:Während das intelligente System Informationen bewertet und auswertet,treffen wir Entscheidungen und Erledigen die wichtigen Aufgaben. 