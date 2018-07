Künstliche Intelligenz: VDE|DKE und IEEE wollen Ethik in der Technik implementieren / VDE|DKE und IEEE haben internationale Organisation OCEANIS initiiert (FOTO)

Frankfurt (ots) -Auf Initiative von VDE|DKE und IEEE (Institute of Electrical andElectronics Engineers) haben jetzt die acht großen internationalenStandardisierungsorganisationen die Open Community for Ethics inAutonomous and Intelligent Systems (OCEANIS) in Wien gegründet. "DieEntwicklung von Künstlicher Intelligenz in autonomen Systemen gehtmit großen Schritten voran. Genau deswegen müssen wir jetzt ethischeAspekte in der Normung von autonomen und intelligenten Systementransparent verankern", erklärt Michael Teigeler, Geschäftsführer vonVDE|DKE, die Gründung des globalen Forums. Der Technologieverband VDEhat sich dabei das Ziel gesetzt, den Nutzen von KI (künstlicheIntelligenz) für den Menschen in den Vordergrund zu stellen. "Wirsehen KI als große Chance und begrüßen die Initiative derBundesregierung. Wir sehen aber auch, dass wir uns in einer Zeit desUmbruchs befinden, ähnlich wie vor 125 Jahren als die Elektrotechnikdie industriellen Prozesse fundamental veränderte und derenUmwälzungen in die Gründung des VDE mündeten", ergänzt Ansgar Hinz,CEO des VDE.Technologie- und InnovationsunterstützungIm Rahmen von OCEANIS wollen die Standardisierungsorganisationenweltweit eng zusammenarbeiten, um technische Lösungen zu entwickeln,die sich lokal wie auch global anwenden lassen und Wirtschaft,Politik und Gesellschaft Orientierung bieten. Der VDE bringt hierzusein Know-how in der Technologie- und Innovationsunterstützung mitein. "Der Gründungsgedanke des VDE gilt heute mehr denn je: MitNormung und Standardisierung, mit wissenschaftlicher Expertise undeinem breiten gesellschaftlichen Dialog die Gesellschaft nicht nurüber den Einsatz von Künstlicher Intelligenz aufzuklären, sondern siebei der Überwindung von Ängsten zu unterstützen", erklärt Hinz dasEngagement bei OCEANIS.Hand in Hand mit Philosophen und Theologen aus der ganzen WeltDas Verhalten einer KI speist sich aus den Algorithmen, die derProgrammierer per Code festlegt, und aus Trainingsdaten, mit denendie KI lernt, welche Interpretation von Daten erwünscht ist. DieNormungsexperten setzen bei beiden an: Zusammen mit Experten aus derPhilosophie, Theologie, Psychologie, und Soziologie wollen sie einenKatalog an Anforderungen erarbeiten, die einer ethischen künstlichenIntelligenz "beizubringen" sind. "Letztlich führt kein Weg daranvorbei, dass sich die internationale elektrotechnische CommunityGedanken über das "richtige" und "falsche" Verhalten macht, auf daseine KI trainiert werden soll. Dadurch werden wir auch gezwungen,Entscheidungen zu diskutieren, um die wir uns als Ingenieure bisher"drücken" konnten. Diese Zeiten sind vorbei. Wir müssen raus ausunserer technischen Komfortzone und in den Dialog mit Expertenanderer Disziplinen, wie den Geistes- und Sozialwissenschaften,treten und gemeinsam ethische Leitlinien für KI entwickeln, dieweltweit in der Elektro- und Informationstechnik akzeptiert werdenund dann auch Gültigkeit haben", sagt Michael Teigeler. Er siehtOCEANIS damit als eine Organisation, in der elektrotechnischeStandardisierungsorganisationen zusammen mit anderen OrganisationenHand in Hand zusammenarbeiten. Die abgestimmten Leitlinien werdendann über die jeweiligen Standardisierungsorgane direkt in dieinternationale elektrotechnische Normung fließen. "Wir alle tragenVerantwortung dafür, wie KI eingesetzt wird. Und es gilt immer noch,wer die Norm macht, hat den Markt", schließt Teigeler ab.Zu den Gründungsmitgliedern von OCEANIS gehören:DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik ElektronikInformationstechnik in DIN und VDE (VDE|DKE), InternationaleElektrotechnische Kommission (IEC), Britisches Normungsinstitut(BSI), Chinesisches Institut für elektronische Normung (CESI),Institut für Elektrotechnik und Elektronik, Normenvereinigung(IEEE-SA), Österreichische Elektrotechnische Vereinigung Prüfung undZertifizierung (OVE), Österreichische Normen International (A.S.I.),Nationale Normungsbehörde Irlands (NSAI), Servicio Ecuatoriano deNormalization (INEN), Türk Standardlari Enstitüsü (TSE)Die OCEANIS-Gemeinschaft ist für alle interessiertenOrganisationen offen und gemeinnützig. Weitere Informationen zuOCEANIS unter: www.ethicsstandards.org.Über den VDE:Der VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik undInformationstechnik ist mit 36.000 Mitgliedern (davon 1.300Unternehmen) und 1.600 Mitarbeitern einer der großentechnisch-wissenschaftlichen Verbände Europas. Der VDE vereintWissenschaft, Normung und Produktprüfung unter einem Dach. DieThemenschwerpunkte des Verbandes reichen von der Energiewende überIndustrie 4.0, Smart Traffic und Smart Living bis hin zurIT-Sicherheit. Der VDE setzt sich insbesondere für die Forschungs-und Nachwuchsförderung sowie den Verbraucherschutz ein. DasVDE-Zeichen, das 67 Prozent der Bundesbürger kennen, gilt als Synonymfür höchste Sicherheitsstandards. About IEEE:
IEEE is the world's largest technical professional organization dedicated to advancing technology for the benefit of humanity. Through its highly cited publications, conferences, technology standards, and professional and educational activities, IEEE is the trusted voice in a wide variety of areas ranging from aerospace systems, computers, and telecommunications to biomedical engineering, electric power, and consumer electronics. Learn more at http://www.ieee.org.