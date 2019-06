Berlin (ots) -Die Schweiz zieht Fachkräfte aus der ganzen Welt an -Hightech-Standort im Herzen Europas"Wir rufen nicht nach dem Staat, sondern wir sehen zu, dass unsder Staat nicht so viel reinredet. In der Schweiz gehört der Staatden Bürgern, nicht die Bürger dem Staat", sagt Andy Fitze. DerSchweizer Unternehmer ist Co-Founder von SwissCognitive, einUnternehmen, dass die Interessen verschiedener Akteure rund umKünstliche Intelligenz (KI) vernetzt und Wissen rund um KI fördertund entwickelt. Swiss Cognitive versteht sich als globaler KI-Hub.Außerdem ist Andy Fitze Präsident des Swiss IT Leadership Forum undVorstand bei SwissICT und ICTswitzerland. Er gilt als internationalerTop-Experte beim Thema Künstliche Intelligenz und als vernetzterStratege, der Unternehmen rund um KI zusammenbringt - weltweit. Erweiß, wovon er spricht. Es sei genau diese Kultur, die die Schweizzum Technologieland Nummer eins in Europa mache, weil sieEntrepreneure und Fachkräfte anziehe, Freidenker und Entwicklerfördere."Die Schweiz zieht herausragende Talente an, fördert aktiveNetzwerke und ist mit ihrer Lebensqualität ein Magnet für Talente",macht Fitze deutlich. "Diese Talente forschen, entwickeln undprobieren etwas aus, gründen Unternehmen oder arbeiten an denHochschulen, die ebenfalls in Sachen KI und Big Data führend sind."Andy Fitze spricht am Donnerstag, den 27. Juni in der Residenz derSchweizerischen Botschaft im Rahmen eines Business Lunch zum Thema"Die smarte Schweiz, ein kognitives Epizentrum". Er wird in seinerKeynote viele Insider-Informationen teilen - zum ThemaUnternehmenskultur, Fachkräfte, Startup-Mentalität, Entrepreneurshipund kurze Wege, wie sie nur die Schweiz ermöglicht. Kurz: Er wirderklären, warum sich die Schweiz zum Technologieführer,"Wissensexporteur in Sachen KI" und zur KMU-Nation entwickelt hat."Die Hochschulen in der Schweiz, der intensive Know-how-Transferzwischen akademischer und technischer Forschung mit den Unternehmen,die aktive Förderung neuer Technologien vom Kanton bis zum Bundesratund in kleinen Unternehmen bis zum Konzern ermöglichen uns denFortschritt, den wir brauchen. Nirgendwo sonst gibt es ein sowirtschaftsfreundliches Umfeld", so der KI-Experte.KI und andere IT-basierten Technologien werden seiner Meinung auch"zu einem Revival der Industrie führen", denn Künstliche Intelligenzwird die industrielle Produktion massiv forcieren. "Allerdings dürfenwir KI nicht nur als Technologie betrachten, es ist eingesellschaftlicher Megatrend, der unser Leben massiv verändern wird.Wir müssen das Thema umfassender betrachten", so Fitze. Auch hierwolle er den Blick weiten, wenn er beim Swiss Business Lunch in derSchweizer Botschaft spricht."Ich freue mich, wenn KI uns ermöglicht, strukturschwacheRegionen, behinderte und wirtschaftlich bislang weitgehendausgeschlossene Menschen vermehrt einzubinden. Technologien mitwirtschaftlicher Bedeutung generieren Jobs und erhöhen dasBruttosozialprodukt zum Wohle aller. Aber, wir sollten uns vermehrtdarauf einstellen, dass gewisse repetitive Aufgaben wegfallen und wiruns neue Fähigkeiten aneignen sollten. In diesem Zusammenhang seheich keinen ethischen Konflikt", so Fitze, der auch zu einergesellschaftlichen Debatte einladen möchte. KI könne integrativ undwohlstandsfördern wirken. Das sei das Ziel."Berlin ist in Deutschland einer der größten KI-Hubs in Europa undeine Startup-Kapitale mit unermesslichem Potenzial. Wer in SachenKünstliche Intelligenz die Standorte Schweiz und Berlin vernetzt,schafft die Netzwerke der Zukunft", ist denn auch BrittaThiele-Klapproth überzeugt. Die Leiterin des Swiss Business HubGermany, die offizielle Wirtschaftsförderung der Schweiz inDeutschland, bietet mit ihrem Team immer wieder attraktiveVeranstaltungen und Technologie-Netzwerk-Events an, bei denen sichinnovative Unternehmen austauschen können. "Wir möchten beim SwissBusiness Lunch die vielen Gemeinsamkeiten der Standorte Schweiz undder Metropole Berlin aufzeigen, aber auch die Unterschiede. Vor allemaber möchten wir gemeinsame Potenziale entwickeln", soThiele-Klapproth.Auch Viktor Vavricka, Gesandter der Schweizer Botschaft in Berlinist überzeugt, die KI-Achse Berlin-Schweiz ausbauen zu können undSynergien zu schaffen, die die wirtschaftlichen Beziehungen beiderLänder auch in vielen anderen Bereichen vereinen. KI alswirtschaftliche Aufgabe und gesellschaftliches Thema erfordere einenbreiten Diskurs und einen intensiven Austausch vieler Akteure,zuallererst der Wirtschaft, aber auch der Politik.Veranstalter des Swiss Business Lunch ist die Schweizer Botschaftin Deutschland sowie der Swiss Business Hub Germany. Neben derKeynote von Andy Fitze wird auch eine breite Expertenrunde zum ThemaKI angeboten, in der viele Praktiker zu Wort kommen werden. Beginnist um 11.30 Uhr, Ende gegen 13.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl istbegrenzt. Noch gibt es aber freie Plätze. Anmeldungen nimmt der SwissBusiness Hub unter stu.sbhgermany@eda.admin.ch entgegen.Weitere Informationen über den Wirtschaftsstandort Schweiz unddessen Vorteile, die Service- und Beratungsleistungen des SwissBusiness Hub Germany sowie viel wertvolles Know-how rund um dieThemen Technologieförderung, Investitionen, Expansion,deutsch-schweizer Wirtschaftsbeziehungen und Export gibt es unterhttps://www.s-ge.com/de.Hintergrund Swiss Business Hub GermanyDer Swiss Business Hub Germany als integraler Bestandteil desSchweizerischen Außenministeriums ist die offizielle Anlaufstelle fürdeutsche Unternehmen bei allen Fragen zur Unternehmensgründung in derSchweiz. Kostenfrei und unverbindlich hilft er in sämtlichen Fragender Expansion.Der Swiss Business Hub Germany mit Sitz im SchweizerischenGeneralkonsulat in Stuttgart unterhält ein großes Netzwerk zuExperten und Wirtschaftsakteuren und ist daher der ideale undoffizielle Wegbegleiter in die Schweiz.Der Swiss Business Hub bietet interessierten Unternehmenindividuelle und persönliche Beratungsgespräche an und vernetztkurzfristig mit den entsprechenden Experten. Darüber hinaus werdenattraktive Informationsveranstaltungen als Plattform fürGedankenaustausch und Expertengespräche als Drehscheibe fürGeschäftskontakte für deutsche und schweizerischeBusiness-Entscheider angeboten.Jährlich werden rund 75 Unternehmen aus Deutschland auf ihrem Wegin die Schweiz begleitet und am jeweiligen Gründungsort gut vernetzt.Auf der anderen Seite unterstützt der Swiss Business Hub Germanykleine und mittlere Unternehmen aus der Schweiz und aus Liechtensteindabei, ihre Marktpräsenz in Deutschland zu stärken. Es bestehen engeVerbindungen zu Schweizer Unternehmen, Universitäten und zu denKantonen.Weitere Informationen unter https://www.s-ge.com/de.Hintergrund Swiss Cognitive - The Global AI HubSwissCognitive - The Global AI Hub - ist ein vertrauenswürdigesBranchennetzwerk von Organisationen, Unternehmen und Start-ups, umdie Chancen, Auswirkungen und die Entwicklung der künstlichenIntelligenz (KI) offen und transparent zu diskutieren. Es ist eineOn- und Offline-Community, die praktische Anwendungsfälle undpraktische Erfahrungen in den Vordergrund stellt und den Hype um KIin reale Möglichkeiten umsetzt.Weitere Informationen unter www.swisscognitive.chKontakt:Swiss Business Hub Germanyc/o Schweizerisches GeneralkonsulatHirschstrasse 2270173 StuttgartDeutschlandTel.: +49 711 22 29 43 28Fax: +49 711 22 29 43 19Mail: stu.sbhgermany@eda.admin.chWeb: https://www.s-ge.com/deWeb: https://www.eda.admin.ch/swiss-business-hub-germanyFür redaktionelle Rückfragen wenden Sie sich bitte an Falk S.Al-Omary unter post@al-omary.de oder der Rufnummer +491712023223.Original-Content von: Swiss Business Hub Germany, übermittelt durch news aktuell