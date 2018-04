Künstliche Intelligenz: Keine Angst vor dem Kontrollverlust / VDI-Umfrage: Einsatz von KI in der deutschen Industrie steckt noch in den Kinderschuhen

Düsseldorf (ots) - Künstliche Intelligenz: Keine Angst vor demKontrollverlust- VDI-Umfrage: Einsatz von KI in der deutschen Industrie stecktnoch in den Kinderschuhen- KI hat Potenzial als neuer Jobmotor für Deutschland- Führende KI-Nationen: Deutschland hinter USA und China"Künstliche Intelligent ist deshalb so wichtig, weil sie zukünftigdie Grundlage für die Realisierung von hochautomatisiertenbeziehungsweise autonomen Systemen ist", sagt VDI-Direktor RalphAppel zum Auftakt der Hannover Messe 2018. Die Entwicklung dieserSysteme, wie etwa in der Mobilität, im Smarthome oder in derindustriellen Produktion, sei ohne Künstliche Intelligenz (KI) nichtmöglich. Sie zähle deshalb aus Sicht des VDI zu denSchlüsseltechnologien der kommenden Jahre. "KI ist der nächstelogische Schritt im Rahmen der digitalen Transformation und sie wirddaher zunehmend auch ein Feld für Ingenieurinnen und Ingenieure", soAppel.Der größte deutsche Ingenieurverein präsentierte dazu auf derMesse die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage unter 900 Mitgliedern.Die Ergebnisse belegen sehr deutlich, dass der Einsatz von KI in derdeutschen Industrie noch in den Kinderschuhen steckt: Knapp 60Prozent der Befragten gaben an, KI derzeit lediglich zur Analyse vonDaten zu nutzen. Dieses Bild verschiebt sich jedoch bei einem Blickin die nahe Zukunft. "In fünf Jahren", so Appel, "dominiert zwarimmer noch die Datenanalyse, aber es wird laut den Umfrageergebnissendamit gerechnet, dass KI wesentlich intensiver - genauer gesagt umden Faktor 3 - häufiger genutzt wird." Allein die Nutzung von KI imBereich 'Dialog Mensch und Maschine' steige von 5,6 Prozent auf 38Prozent. Appel zufolge ein klares Indiz für das hohe Potenzial von KIin der industriellen Anwendung.KI hat Potenzial als neuer Jobmotor für DeutschlandAuch außerhalb der Industrie schätzen die Befragten das Potenzial,insbesondere bei den Themen autonomes Fahren in Zusammenhang mitVerkehrsverflüssigung und bei der Assistenzrobotik, hoch ein."Spätestens hier wird dann auch in der Bevölkerung die Frage laut,inwieweit uns Roboter oder Assistenten mit KI die Arbeit wegnehmen",so der VDI-Direktor weiter. Der VDI geht fest davon aus, dass dasnicht passieren wird, da die aktuelle und wahrscheinlich auchmittelfristige Engpass-Situation auf dem Arbeitsmarkt nichts andereserwarten lässt. Appel; "Wenn wir die digitale Transformation und dieMöglichkeiten der KI richtig bewerten und angehen, wird daraus einJobmotor für Deutschland."Ob KI künftig zu einem Kontrollverlust führen könnte, liegt nachAnsicht des VDI in den Händen der Entwickler und Anwender. Appelzufolge sei es die Aufgabe von Ingenieuren und Informatikern einenKontrollverlust nicht zuzulassen. Dafür brauche man ein eigenesVerständnis über Kriterien im Umgang damit. Entscheidungen die vonKI-Systemen vorgeschlagen oder getroffen würden, müssten für denAnwender plausibel und transparent sein. "Hierfür müssen die aktivenPlayer in die Pflicht genommen werden. KI-Systeme sollten alsUnterstützung eingesetzt werden, nicht als Ersatz menschlicherIntelligenz oder Leistung."Führende KI-Nationen: Deutschland hinter USA und ChinaKurt Bettenhausen, Vorsitzender des interdisziplinärenVDI-Gremiums Digitale Transformation, analysiert den Teil derUmfrage, in der sich die Befragten zur Situation in ihren Unternehmenäußern, so: "Hinsichtlich der Grundlagen ist Deutschland bei KI gutaufgestellt. Fehlende Digitalisierung in der Produktion verhindertden Einsatz von KI-Technologien. Digitalisierung und KI sindüberwiegend nicht Chefsache." Knapp 64 Prozent gaben an, dass dieVoraussetzungen zur Nutzung von KI fehlen würden. Ein in dieserAusprägung überraschendes Ergebnis, dass Bettenhausen zufolge zeige,dass Industrie 4.0 noch nicht überall ausreichend einbezogen undumgesetzt sei.Eindeutig fiel die Bewertung bei der Bedeutung desTechnologiestandorts Deutschland in Sachen KI aus. Bettenhausen: "DieUSA ist die führende KI-Nation, so urteilen 80 Prozent der Befragten,gefolgt von China (55 Prozent). Deutschland landet mit 30,4 Prozentauf Platz drei." Deutschland brauche sich aber trotzdem nicht zuverstecken, denn es gebe drei Bereiche, in denen eine führende Rollegesehen werde: der Forschung im Bereich der KI, der Anwendung von KIin der Robotik und der Anwendung von KI im Rahmen des automatisiertenbzw. des autonomen Fahrens.Der VDI - Sprecher, Gestalter, NetzwerkerDie Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibtder VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neueTechnologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, einebessere Umwelt und mehr Wohlstand. Mit rund 150.000 persönlichenMitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche VereinDeutschlands. Als Sprecher der Ingenieure und der Technik gestaltenwir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 ehrenamtliche Expertenbearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseresTechnikstandorts. Als drittgrößter technischer Regelsetzer ist derVDI Partner für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.Ihr Ansprechpartner in der VDI-Pressestelle:Marco DadomoTelefon: +49 211 6214-383E-Mail: dadomo@vdi.deOriginal-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure, übermittelt durch news aktuell