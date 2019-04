Künstliche Intelligenz: Deutschland verliert den Anschluss / VDI-Umfrage: Kompetenzen fehlen, KI-Technologien effizient einzusetzen (FOTO)

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) -"Fast zwei Drittel unserer Fachleute sind der Auffassung, dass unsin Deutschland die Kompetenzen fehlen, KI-Technologien effizienteinzusetzen", sagt VDI-Präsident Dr. Volker Kefer zum Auftakt derHannover Messe 2019. Eine aktuelle VDI-Mitgliederumfrage zurKünstlichen Intelligenz (KI) zeichnet dieses ernüchternde Ergebnis:Nur noch 14 Prozent der Befragten sehen Deutschland in einerFührungsposition im internationalen Wettbewerb - ein Minus von 53Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Das deutet stark darauf hin, dassDeutschland den Anschluss im globalen KI-Wettbewerb verliert", soKefer weiter.Um die Spitzenposition bei den führenden KI-Nationen wird esvoraussichtlich bald einen Führungswechsel geben: Wo vor knapp einemJahr noch eine große Lücke von 25 Prozent zwischen den USA und Chinaklaffte, können die Asiaten den Abstand deutlich verkürzen. Aktuellsehen noch 67 Prozent der Fachleute die USA vorne und 61 ProzentChina.Damit Deutschland bei der KI aufholen kann, muss die GroßeKoalition schnellstmöglich die im Rahmen ihrer KI-Strategieversprochenen Investitionen anstoßen. Kefer: "Wir wissen immer nochnicht, wie hoch die Fördermittel denn nun tatsächlich sein werdenbzw. aus welchen Töpfen sie kommen und, vor allem, wohin sie konkretfließen sollen. Wir wissen nur, dass damit 100 neue Professurengeschaffen werden sollen. Ich frage mich, woher das entsprechendePersonal kommen soll."Methoden der KI müssen schnellstens in den Werkzeugkasten vonIngenieurenDer gutgemeinten KI-Strategie müsse die Bundesregierungschnellstens konkrete Taten folgen lassen. "Es wäre fahrlässig, beider KI weiter an Boden zu verlieren. Daher fordert der VDI,ausreichende Fördermittel speziell in den Bereich industrielleAnwendungen von KI-Technologien sowie in die Stärkung von generellemKI-Know-how zu investieren. Methoden der KI müssen schnellstens inden Werkzeugkasten von Ingenieuren, vergleichbar mit Mathematik undPhysik. Denn gerade Ingenieure spielen eine zentrale Rolle dabei, KIin technische Systeme zu integrieren." Dem pflichten auch 80 Prozentin der Umfrage bei.Neben dem fehlenden Know-how trägt auch der leergefegteArbeitsmarkt nicht dazu bei, dass zeitnah ein Aufwärtstrend inDeutschland in Sicht ist. Im vierten Quartal 2018 gab esmonatsdurchschnittlich 126.000 offene Stellen auf dem Ingenieur- undInformatikerarbeitsmarkt. Ein Drittel - knapp 43.000 - fielen dabeiallein auf den IT-Bereich. Im Vergleich zum Vorjahresquartalentspricht das einer Steigerung der offenen IT-Stellen von rund sechsProzent.Viele Unternehmen, speziell aus dem Mittelstand, suchenhänderingend nach qualifiziertem Personal, um IT- undDigitalisierungsprojekte umzusetzen. Die hohe Nachfrage und dasgeringe Angebot an diesen Fachkräften führen dazu, dass vieleProjekte nicht verwirklicht werden können und Deutschland iminternationalen Wettbewerb weiter an Boden verliert. Speziell imKI-Bereich bedeutet das eine verpasste Chance, denn laut VDI-Umfragewürde die Hälfte der deutschen Industrie aus Datenschutzgründenlieber auf heimische KI-Anbieter setzen.Die Sicht auf Potenziale von KI-Anwendungen verschiebt sich"Der globale Wettkampf um die beste Position in Bezug auf dieApplikationen von Künstlicher Intelligenz ist gestartet", sagt Dr.Kurt D. Bettenhausen, Vorstandsmitglied der VDI/VDE-GesellschaftMess- und Automatisierungstechnik und Vorsitzender desInterdisziplinären Gremiums Digitale Transformation im VDI. "Wirbrauchen in Deutschland jetzt KI-Anwendungen, die das richtigeWerteversprechen mitbringen und dem Menschen nutzen. Genau das sehenwir in unserer Umfrage bestätigt."Die VDI-Umfrage zeigt eine starke Verschiebung der Einschätzungder Potenziale von KI-Anwendungen: Weg vom Fahren, Fliegen und derRobotik hin zu Verkehrsverflüssigung, Diagnostik, der Entlastung vonMenschen bis hin zu Aufklärung und Sicherheit und einer Verbesserungder öffentlichen Verwaltung. Also Anwendungen, die erstens technischmöglich, zweitens auf voraussichtlich hohe Akzeptanz treffen werdenund gleichzeitig einen sehr hohen Benefit versprechen. "Wennsinnvolle Anwendungen zum Greifen nah sind, werden sich dieUnternehmen hoffentlich mit großem Elan auf den Weg machen undEntwicklungen vorantreiben, die diese Applikationen möglich machen."Der VDI - Sprecher, Gestalter, NetzwerkerDie Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibtder VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neueTechnologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, einebessere Umwelt und mehr Wohlstand. Original-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure, übermittelt durch news aktuell