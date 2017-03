Künstlich, intelligent und top-aktuell

Berlin (ots) - ITB Berlin Kongress wirft ein Schlaglicht auf einesder spannendsten Technologiethemen des Jahres - Live-Demonstrationvon Service-Roboter "Pepper" - Diskussionen zu Chancen undAuswirkungen von Chatbots und Virtual Assistants auf dieinternationale ReiseindustrieKünstliche Intelligenz in allen Facetten: Auf dem ITB BerlinKongress drehen sich dieses Jahr einige Sessions um "KünstlicheIntelligenz" und ihr Einsatz in der Reiseindustrie. Chatbots,virtuelle Assistenten und humanoide Roboter erleichtern Kunden schonheute den Prozess von der Reisebuchung bis hin zum Einchecken imHotel, stellen die Branche aber auch vor neue Herausforderungen. Beimgrößten Think Tank der internationalen Reiseindustrie gebenpraxiserfahrene Experten vom 8. bis 11. März 2017 ihr Wissen weiterund liefern Besuchern einen wertvollen wie unterhaltsamen Einblick indie Welt der Künstlichen Intelligenz.In seiner Keynote beim ITB Future Day am 8. März zum Thema"Technology vs. Humanity? Perspektiven Künstlicher Intelligenz fürWirtschaft, Gesellschaft und Menschheit" erklärt Prof. Dr. HansUszkoreit, Wissenschaftlicher Direktor und Leiter des FBSprachtechnologie, Deutsches Forschungszentrum für KünstlicheIntelligenz (DFKI) GmbH, inwiefern Künstliche IntelligenzWirtschaftsstrukturen, gesellschaftliche Prozesse und Privatlebenverändert. Welche Fähigkeiten Roboter heute schon mit sich bringen,zeigt dann am gleichen Tag der Roboter Pepper beim ITB DestinationDay 1. Live auf der Bühne demonstriert er, was er kann. NicolasBoudot, EMEA Sales Director, SoftBank Robotics Europe, berichtet mehrüber die vielversprechenden Anwendungsbeispiele von Service-Roboternin Destinationen und wo sie sich besonders gut einsetzen lassen.Auch in der Hotelbranche macht Künstliche Intelligenz inzwischenSchule. Auf dem ITB Hospitality Day am 9. März stellt Moderator Dr.Andriew Lim, Professor of Technopreneurship and Innovation inHospitality, Hotelschool The Hague, die Frage: "Heißt dieHotel-Branche die Digitalisierung willkommen, mit all ihrenInnovationen in der Automatisierung, im Internet der Dinge und inKünstlicher Intelligenz?". Dabei geht es um die Frage, welche Ideenund Schnittstellen den Hotels neue Freiheiten und Zufriedenheitbringen werden. Darüber diskutieren Sarah Kennedy Ellis, VicePresident Global Marketing & Portfolio Strategy Sabre, AndreasPröfrock, Director Strategic Alliances and Technology Partnerships WWAlcatel-Lucent Enterprise International, Frippe Stenberg, VicePresident Brand and Guest Journey Scandic Hotels, und Rohan Thakkar,Vice President Development & Strategy YOTEL.Wie Künstliche Intelligenz sinnvoll im Tourismus eingesetzt werdenkann, erfahren Teilnehmer der Session "The Next Big Thing: KünstlicheIntelligenz - Disruption von Reiseentscheidungen und -buchung!?" beimITB Marketing and Distribution Day am 10. März. Technologiegiganteninvestieren massiv in die Erforschung und Anwendung von KünstlicherIntelligenz. Norm Rose, Präsident, Senior Technology and CorporateMarket Analyst, Travel Tech Consulting Phocuswright Inc., klärt ineiner Präsentation über den Status-Quo auf. Im anschließendenInterview mit Philip C. Wolf, Gründer PhocusWright, Serial BoardDirector, gehen sie der Frage nach, wo die Reise hingeht. In derdarauf folgenden Podiumsdiskussion sprechen beide mit Thomas Houriez,Co-Founder & Vice President Marketing Sépage S.A.S, David Low,Developer Advocate Skyscanner, und David O'Flanagan, CEO Boxever,über bisherige Erfahrungen mit Chatbots oder Big Data-Analysen.Wie Mensch-Maschine-Schnittstellen und digitale Realitäten dasReisen in Zukunft verändern werden, erklärt Mark McSpadden, Directorof Technology Sabre Labs, in seinem Impulsreferat zu "KünstlicheIntelligenz und virtuelle Realität: Megatrends in einem dynamischenTechnologieumfeld" und dem anschließenden Gespräch mit BrekkeFletcher, Travel Executive Editor CNN. Technologieforschungsinstitutewie die Sabre Labs erforschen innovative Technologietrends und ihreAuswirkungen auf das Reiseverhalten in der nächsten Dekade.Auch digitale Sprachassistenten halten inzwischen Einzug in dieAlltagswelt des Gastes. Auf der eTravel Stage erläutert StefanNiemeyer, Senior Conversion Architekt neusta etourism GmbH, am 8.März, in seinem Vortrag, wie lernende Roboter, Amazon Echo oderGoogle Home das Reiseerlebnis verändern und auf welche Veränderungensich das Tourismusmarketing einstellen sollte. Am gleichen Tagerfahren Besucher in einem Special alles Wissenswertes über"Chatbots, künstliche Intelligenz und Machine-Learning in derKundeninteraktion". Unter der Moderation von Timothy J O'Neil-Dunne,Co-Founder Expedia, Tnooz, T2impact, Airblackbox; Managing PartnerVaultPAD Ventures: Global, diskutieren Matthias Keller, ChiefScientist Kayak, David Low, Developer Advocate Skyscanner, und MikeSlone, Chief Experience Officer Travelaer SAS, über die großenPotentiale der digitalen Assistenten.Ebenfalls am ITB-Mittwoch erklärt Tymon Wiedemair, Mitgründer undGeschäftsführer Ulmon GmbH, beim eTravel Lab Day, wie mit KünstlicherIntelligenz Reiseinhalte auf Mobilgeräten personalisiert werdenkönnen. Möglich wird dies durch die massenhafte Verbreitung von"mobilen" Technologien in den vergangenen Jahren und die Schaffungvon mächtigen KI-Systemen, die Standortdaten verwenden, um Reisendenpersonalisierten Inhalt zu liefern.Dass die Digitalisierung der Tourismusbranche auch dieAnforderungen an Berufseinsteiger verändert hat, wird beim Vortragdes ITB Young Professionals Days am 8. März deutlich. Prof. ArminBrysch, International Relations Coordinator Fakultät TourismusHochschule Kempten, Leiter des Ausschusses Berufsausbildung DRV, undMichael Faber, Berater und Geschäftsführer TouristikTourismuszukunft, erläutern, welche TechnologiekompetenzenAbsolventen heute mitbringen müssen und zeigen anhand konkreterBeispiele wie VR-Brillen und Künstlicher Intelligenz, was Technologieim Tourismus leisten kann.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Die World Tourism Cities Federation (WTCF) ist Co-Host des ITB Berlin Kongresses. Slowenien ist der Convention & Culture Partner der ITB Berlin 2017. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 