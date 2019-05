Mainz (ots) -Neue Musik entdecken, bekannte Songs neu erleben: DieMusikvideoreihe "Nearer" bei ZDFkultur ermöglicht den Zuschauerneinen direkten Zugang zu ihren musikalischen Helden. Der Künstlersingt vor der Kamera für sich allein und für die Menschen vor demBildschirm. Die intime Performance konzentriert sich auf dasWesentliche. Lichteffekte, Schnitt und Gestaltung der "Nearer"-Videoswerden dem jeweiligen Musikstil angepasst. So entsteht ein auf denMusiker abgestimmtes Video, das seine Persönlichkeit und denCharakter seines Songs widerspiegelt.Bei "Nearer" sind sowohl bekannte als auch bislang unbekannteKünstler zu sehen. Die erste Folge mit Simonne Jones ist bereitsunter zdfkultur.de online. Musik und Naturwissenschaften veränderndie Welt - daran glaubt die 1987 geborene Amerikanerin. Mit Pop undElektro, traditionellen Instrumenten und Synthesizer ist dieWahlberlinerin auf Entdeckungstour.Seit Donnerstag, 23. Mai 2019, online ist Kat Frankie mit "BadBehavior": Die Australierin liebt das Außergewöhnliche und wollte niedas traurige Mädchen an der Gitarre sein. Sie liefert komplexe Musikzum Genießen.Am 30. Mai 2019, geht es weiter mit Sam Vance Law und seinem Song"Let's get Married". Schwule Utopien und das grandiose eigene Selbst- das sind die Themen des Dandys. Der junge Bariton mit klassischerChorerfahrung wagt sich an kammermusikalische Popsongs. WeitereKünstler, die in der ZDFkultur-Reihe "Nearer" folgen, sind: AnnaCalvi, Jade Bird, Stella Donnelly und TUA.Die Musikvideoreihe "Nearer" ist Teil des neuen digitalenKulturraums des ZDF. Unter zdfkultur.de macht das ZDF Kulturinhaltezugänglich, fördert das Verständnis für Kunst und Kultur und istselbst als Kulturproduzent tätig. Eingebettet in die ZDFmediathekbündelt ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichen Bereichen. Durchtechnische Innovationen wie 360-Grad-Videos, Virtual Reality undVolumetrie entstehen neue interaktive Möglichkeiten für Nutzerinnenund Nutzer.Ansprechpartner: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfkulturPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfkultur-1/ZDFkultur in der ZDFmediathek: zdfkultur.deZDFkultur bei Facebook: https://facebook.com/ZDFkulturhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell