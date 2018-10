Künstler aus aller Welt kommen zum fünften Silk Road International Film Festival zusammen; 60 Jahre Filmproduktion am legendären Xi'an Film Studio

Xi'an, China (ots/PRNewswire) -Bei dem Festival wurden mehr als 100 herausragende Filme aus demIn- und Ausland gezeigt. Austragungsorte waren 30 Universitäten, zehnPlätze und 100 Communitys in Xi'an. In diesem Jahr bot das Festivalein Programm der besonderen Art. Unter anderem gab es ein neues,interaktives Rahmenprogramm, einschließlich International YouthDirector Exchange Conference 2018, World Film Debate und FilmmakersMasterclass.Es wurden Filme aus den verschiedensten Ländern entlang derSeidenstraße gezeigt, darunter Russland, Italien, Indien, Frankreich,Großbritannien und Polen. Nach der ersten Vorführung wurden 18Finalisten ermittelt. Preisträger des SRIFF18:SRIFF 2018 SiegerAwardsBester Dying toKinofilm Survive(2018)L'insulte(2017)Den12. Mann(2017)BesterAnimationsfilmTheUnderdog (???) (2018)Bester StammeringDokumentarfilm Ballad(2018)BesterSchauspielerAgathaDominik fürseine Rolleim FilmNajlepszy(2017)BesteSchauspielerin DashaPlahtiy fürihre Rolleim FilmStrimgolov(2017)EhrenpreisTemporaryDifficulties(???????????????c??)(2018)Pressekontakt:Weitere Informationen zum Silk Road International Film Festival und zuden diesjährigen Bewerbern und Siegern finden Sie unter:http://silkroadfilmfestival.com/category/srff-2018-features/Die fünfte Ausgabe des Festivals war ein unvergessliches Event undzeigte einige fantastische internationale Streifen von äußersttalentierten Künstlern. Für den chinesischen Film ist dies ein ganzbesonderes Jahr, da Xi'an das 60-jährige Bestehen des legendären Xi'anFilm Studio feiert, wo Klassiker wie 'Lebewohl, meine Konkubine'gedreht wurden (mehr als 300 Preise im In- und Ausland).Informationen zum FestivalDas Silk Road International Film Festival (SRIFF) findet jährlichabwechselnd in Xi'an und Fuzhou statt. Das Festival fördert dreiindividuelle Plattformen für die Filmindustrie im In- und Ausland:Performance-Kunst, Kooperation und Handel mit dem Ziel, dieZusammenarbeit zwischen Filmschaffenden zu stärken, undFilmbegeisterte in Anrainerländern der Seidenstraße.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/769063/Silk_Road_International_Film_Festival.jpgOriginal-Content von: Silk Road International Film Festival, übermittelt durch news aktuell