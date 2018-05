Berlin (ots) - Der künftige Intendant des Berliner HumboldtForums, Hartmut Dorgerloh, hat bestätigt, dass für die ständigenAusstellungen des Berliner Humboldforums zunächst kein Eintrittverlangt werden soll.Im Inforadio vom rbb sagte Dorgerloh am Mittwoch, "für die erstendrei Jahre ist der Eintritt frei, in die ständigen Ausstellungen. DieSonderausstellungen und spezielle Veranstaltungen, da wird manTickets für kaufen müssen. Ich halte das auch für richtig. Das istein Experiment. Es gibt andere Länder, die haben diese Tradition desfreien Eintritts. Ich bin ja noch bis Ende Mai verantwortlich für dieSchlösser (Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser undGärten Berlin-Brandenburg) und aus dieser Perspektive muss ich sagen,ist das nicht ohne Skepsis zu beäugen, wenn Menschen im Humbold Forumfreien Eintritt haben und im Schloss Charlottenburg was bezahlenmüssen. Aber ich finde es richtig, dass man das jetzt in dieser Formausprobiert. Wir werden dann sehen, auch gemeinsam mit Berlin, wiedas zu bewerten ist und was sich daraus auch vielleicht für dieanderen Häuser ergibt."Der Kunsthistoriker Hartmut Dorgerloh ist gestern vom Stiftungsrateinstimmig zum ersten Generalintendanten im Humboldt Forum berufenworden. Das Forum soll Ende kommenden Jahres eröffnet werden.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell