Künftig neue Warnhinweise auf Schmerzmittel-Packungen

BERLIN (dpa-AFX) - Bei Schmerzmitteln wie Aspirin oder Ibuprofen, die ohne Rezept in der Apotheke zu bekommen sind, sollen neue Hinweise stärker vor einer zu langen Einnahme warnen.



Auf der Außenpackung muss künftig aufgedruckt werden: "Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben!" Das sieht eine Verordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor, die der Bundesrat am Freitag billigte. Bei zu langer Einnahme oder Überdosierungen können solche Mittel zu Nebenwirkungen wie Magenblutungen, Leber- und Nierenschäden oder zu Schlaganfällen führen. Darauf wird bisher schon auf dem Beipackzettel hingewiesen./sam/DP/men