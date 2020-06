Künftig erleichterte Einreisemöglichkeiten für Erntehelfer

BERLIN (dpa-AFX) - Landwirte in Deutschland können auch in den nächsten Monaten dringend benötigte ausländische Saisonkräfte einsetzen - es gelten aber weiterhin Schutzvorgaben wegen der Corona-Pandemie.



Ein neues Konzept der Bundesregierung, das ab kommendem Dienstag greifen soll, sieht zugleich erleichterte Einreisemöglichkeiten vor. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) sagte am Mittwoch nach der Vorstellung der Pläne im Kabinett, dies schaffe Planungssicherheit für die Landwirte und eine gute Versorgung für die Verbraucher.

Die Neuregelungen folgen auf eine Sonderlösung, die am kommenden Montag endet. Sie hatte trotz allgemeiner Corona-Beschränkungen an den Grenzen die Einreise von bis zu 80 000 Saisonkräften im April und Mai per Flugzeug ermöglicht. Künftig sollen Saisonkräfte aus EU-Ländern auch wieder auf dem Landweg und "ohne die bisherigen Beschränkungen nach Deutschland einreisen" können, wie es in dem Konzept heißt. Die neuen Regeln gelten nun bis Jahresende./sam/DP/mis