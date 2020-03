Kündigungsklausel unzulässig: CHECK24 gewinnt Rechtsstreit gegen HUK24

München (ots) -- CHECK24 ging gegen verbraucherfeindliche Vertragsklausel vor- Landgericht Berlin stuft Kündigungsklausel von HUK24 alsunwirksam einCHECK24 gewinnt Rechtsstreit gegen HUK24.* Die abgemahnte Kündigungsklausel derHUK24 ist rechtswidrig - das bestätigte nun das Landgericht Berlin. CHECK24 ginggegen den Direktversicherer vor, weil er sich in seinen allgemeinenVertragsbedingungen pauschal vorbehält, eine Vertragskündigung per E-Mailzurückzuweisen.Die Kündigungsregelung in den AKB verstößt gegen geltendes Recht und istverbraucherfeindlichHUK24-Kunden können ihre Versicherungsverträge vermeintlich nicht per E-Mail,sondern mittels eines von HUK24 hierfür zur Verfügung gestellten Formularskündigen. Erfolgt eine Kündigung per E-Mail, behält sich HUK24 vor, diesezurückzuweisen. Damit verstößt der Versicherer gleich in mehrfacher Hinsichtgegen geltendes Recht.** Demnach darf für Kündigungen keine strengere als dieTextform vereinbart werden. Das bedeutet, eine Kündigungserklärung ist auch danngültig und muss somit akzeptiert werden, wenn sie z. B. via E-Mail oder Faxübermittelt wird. Striktere Bedingungen für eine Vertragskündigung - wie dieVerwendung vorgefertigter Formulare - sind daher unwirksam.Zudem ist die Regelung, mit der die HUK24 ihre Kunden unter der Überschrift"Einwilligung zur Kommunikation mit der HUK24" überrascht, intransparent undverbraucherfeindlich. Denn eine Kündigung per E-Mail ist übliche Praxis.Versicherungskunden erwarten also, ihren Vertrag über diesen Weg verbindlichkündigen zu können.Auf eine entsprechende Abmahnung reagierte das Versicherungsunternehmenabschlägig. Darum hat CHECK24 beim Landgericht Berlin diese einstweiligeVerfügung erwirkt.CHECK24 setzt sich weiter für Verbraucher ein und wird gegen rechtswidrigesVerhalten der HUK24 auch zukünftig vorgehen.*Die Entscheidung erging im einstweiligen Rechtsschutz ohne Anhörung perBeschluss. HUK24 kann hiergegen noch Rechtsmittel einlegen. Aktenzeichen: 16 O80/20.**Quelle: AGB-rechtliche Bestimmungen in §§ 305 ff. BGBÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kundensparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehrals 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern fürDSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt undAutoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehrals 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzungder CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an siebenTagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Pressekontakt:Kontakt CHECK24Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73164/4536055OTS: CHECK24 GmbHOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell