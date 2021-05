Kündigung Partizipationszertifikat auf Bitcoin – neues Bitcoin Zertifikat erhältlich! (Werbung)

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Werbung Vontobel passt das Produktangebot im Bitcoin-Bereich an die aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen an. Die seit Ende 2019 in Kraft getretenen hohen Eigenmittelanforderungen veranlassen Vontobel zur Kündigung des bestehenden Bitcoin Partizipationszertifikates mit Wirkung zum 10. September 2021. In der Folge hat sich Vontobel entschieden, ein neues Partizipationszertifikat...