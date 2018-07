Kündigung des Handyvertrags: Bitte nicht per Telefon

Hamburg (ots) - Wer seinen Handyvertrag kündigen möchte, dersollte dies möglichst nicht per Telefon tun. Davor warnt dasTelekommunikations-Portal Smartklar.de. "Am sichersten ist noch immerdie gute alte Kündigung per Einschreiben", heißt es. Viele Anbieterfordern zwar einen Rückruf, um die Kündigung zu bestätigen. Dabeibesteht allerdings die Gefahr, vom Hotline-Mitarbeiter überredet zuwerden - schlimmstenfalls muss man danach sogar einen teurerenHandyvertrag zahlen als vorher.Daher gilt: Wer Ärger vermeiden will, der kündigt perEinschreiben. So hat man den Nachweis, dass die Kündigung rechtzeitigverschickt wurde. Bitten um Rückrufe des Anbieters bezüglich derKündigung sollte man ignorieren - es reicht aus, dass der Anbieterdie Kündigung erhalten hat. Eine erneute Bestätigung ist nicht nötig.Auch von Online-Kündigungen sollte man absehen, warntSmartklar.de. So bieten viele Anbieter mittlerweile zwar die Option,im Online-Kundenportal per Mausklick zu kündigen. Dahinter verbirgtsich aber oft eine Mogelpackung: "In der Regel muss man dieseOnline-Kündigung dann aber wiederum per Telefon bestätigen, sonstgilt sie nicht", schreibt das Verbraucherportal. Besser ist es daher,den eher unbequemen Weg gehen: Also ein Kündigungsschreibenaufzusetzen und per Brief an die Adresse schicken, die im Impressumsteht. Kündigungsvorlagen gibt es im Internet.Weitere Infos zur Handyvertrags-Kündigung:https://www.smartklar.de/mobilfunk/kuendigung/Pressekontakt:Smartklar.deJustin PietschKielmannseggstr. 2522043 HamburgTel: 040 94367343Original-Content von: Smartklar.de, übermittelt durch news aktuell