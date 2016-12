Bonn (ots) - Angesichts des Anschlages in Berlin und der Fahndungnach einem tatverdächtigen flüchtigen Tunesier hat sich RenateKünast, Bündnis 90/Die Grünen und Vorsitzende des Rechtsausschussesim Deutschen Bundestag, gegen eine Verlängerung der Abschiebehaftausgesprochen. Forderungen wie sie der CSU-Innenexperte Stephan Mayererhoben habe, die Abschiebehaft auf 14 Tage auszudehnen, bezeichnetesie im phoenix-Interview als "populistisch". "Wenn jemand keinePapiere hat und ein Land nicht aufnahmebereit ist - wie das hier beiTunesien war - nützen ihnen 14 Tage auch nichts. Nur, dass sie ihn 14Tage später erst wieder entlassen", sagte die Grünen-Politikerin.Gegen eine solche Verschärfung stünden auch Europäisches Recht undeuropäische Rechtsprechung.Künast sprach sich dafür aus, einen kühlen Kopf zu bewahren: "Mirgeht ehrlich gesagt persönlich heute auf die Nerven - und ich glaubeso manchen Berlinerinnen und Berlinern auch - wie in den Medienviertelstündlich andere Dinge durchgetrieben werden. Also es ist einbisschen zum Wahnsinnigwerden, und ich bin der festen Überzeugung,das hilft der Polizei auch nicht bei der Ermittlungsarbeit."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell