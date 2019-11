Künast-Anwalt fordert konsequentere Verfolgung von Hass im Internet

Hamburg (ots) - Medienanwalt Severin Riemenschneider, der Renate Künast imProzess gegen Online-Beleidigungen vertreten hat, fordert in der DISKUTHEK mehrSensibilität für Hass im Internet. Zu viele Fälle von Hatespeech würden wegenGeringfügigkeit eingestellt - auch bei "schärfsten Beleidigungen". Deshalb habeman häufig den Eindruck, dass das Internet als "rechtsfreier Raum aufgegeben"worden sei.Gerade haben die im Internet veröffentlichten Morddrohungen gegen Cem Özdemirund Claudia Roth parteiübergreifend für Bestürzung gesorgt. Nun war das ThemaHatespeech auch Gegenstand in der DISKUTHEK, dem Debattenformat des stern aufYoutube. Was können Betroffene machen? Und brauchen wir eine härtereStrafverfolgung? Darüber spricht Künast-Anwalt Riemenschneider mitJunge-Union-Politikerin Wiebke Winter, die sich nach einer DISKUTHEK-Sendung zumThema Cannabis-Legalisierung in einem massiven Shitstorm befand und YoutuberOpen Mind, der mit seinem Video maßgeblich zum Shitstorm gegen Winterbeigetragen hat.Riemenschneider fordert in der DISKUTHEK keine härteren Strafen, sondern eineeffektivere Strafverfolgung. Ermittler müssten nach Ansicht des Medienanwaltsdie Mittel, die sie hätten, auch ausschöpfen. Hass im Netz sei für Betroffeneschließlich "ein ernstes Thema".Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern-DISKUTHEK zurVeröffentlichung frei.Die komplette DISKUTHEK-Folge zu Hass im Netz ist heute ab 17 Uhr auf stern.deoder auf www.youtube.com/stern zu sehen.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon: 040 - 3703 2468, E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell