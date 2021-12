Kühtai startet mit zwei Weltmeisterinnen in die neue Wintersaison

Kühtai (ots) -Geöffnete Hotels und Gastronomiebetriebe sowie die Weltmeisterinnen Mona Mitterwallner und Riccarda Ruetz auf zwei Gondeln der KaiserBahn ab 12.12. im Kühtai.„Die Bergbahnen Kühtai sind stolz auf die vielen jungen heimischen Talente, die durch ihr Können und den großen Einsatz bereits in jungen Jahren herausragende Erfolge feiern durften. Als Dank übergeben wir Mountainbike Marathon- und U23-Weltmeisterin Mona Mitterwallner aus Silz und Rollenrodel-Weltmeisterin Riccarda Ruetz aus Sellrain jeweils ihre eigene beklebte Gondel bei der KaiserBahn“, freut sich Mag. Philip Haslwanter, Geschäftsführer der Bergbahnen Kühtai. Mit Mitterwallner und Ruetz wird eine Tradition fortgeführt, die mit Sängerin Nadine Beiler, Gewinnerin der ORF-Castingshow Starmania, begonnen hat. Mona Mitterwallner, die sich bereits für die Bikesaison 2022 vorbereitet, zeigt sich berührt über diese Anerkennung: „Es ist eine große Ehre für mich mit einer eigenen Gondel ausgezeichnet zu werden. Eine tolle Auszeichnung für die vielen Jahre harter Arbeit und die damit verbundenen Erfolge.“Weltcuprennen in KühtaiFür Riccarda Ruetz startet in Kürze die Naturbahnrodel-Saison. Als regelmäßiger Ausrichter von Weltcuprennen im Rodeln steht in Kühtai Gästen und Athleten seit diesem Winter eine neue Rodelbahn zur Verfügung. Riccarda Ruetz: „Es würde mich besonders freuen, wenn ich auf meiner neuen Heimbahn für Naturbahnrodler auch bald gewinnen könnte.“Lockdownende und Hotelöffnungen mit 12.12.2021Nach den ausgiebigen Schneefällen der letzten Wochen und den nun perfekten Pistenbedingungen bietet die Ski-Free-Aktion mit kostenlosem Skipass bis 23.12.2021 den perfekten Anlass sofort in den wiedergeöffneten Hotels und Pensionen in Kühtai einzuchecken. Philip Haslwanter: „Die MitarbeiterInnen der Kühtaier Betriebe freuen sich sehr nun endlich wieder Gäste aus nah und fern begrüßen zu dürfen und das zu tun, wofür sie geschätzt werden – Gastgeber sein mit Tiroler Herzlichkeit.“Pressekontakt:GF Mag. Philip HaslwanterBergbahnen Kühtai GmbH&Co KG6183 Kühtai 48Tel:+43/5239/5229Email: bergbahnen@lifte.at, www.lifte.atOriginal-Content von: Bergbahnen Kühtai GmbH & Co Kg, übermittelt durch news aktuell