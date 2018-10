Kühnert fordert Entscheidung über Verbleib in GroKo

Berlin (ots) - Juso-Chef Kevin Kühnert hat eine baldigeEntscheidung über die Fortsetzung der Großen Koalition im Bundgefordert.Kühnert sagte am Montag im Inforadio vom rbb, die Arbeit derBundesregierung dürfe nicht erst - wie von Parteichefin AndreaNahles vorgeschlagen - zur Halbzeit der Wahlperiode bewertet werden.Das dauere ihm "entschieden zu lang"."Diese Koalition hat nicht noch ein ganzes Jahr Zeit, (...) umunter Beweis zu stellen, dass die Zusammenarbeit funktioniert. Wirmüssen jetzt mal zu einer Beschleunigung von Verfahren kommen, weildiese lähmende Trägheit in der Großen Koalition ist im Moment dasProblem. (...) Die Antwort darauf kann nicht sein, wir sprechen unsnochmal in einem Jahr."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell