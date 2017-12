Kühne & Nagel hält den Wachstumskurs!

Liebe Leser,

K&N ist im 1. Halbjahr in einem unverändert harten Geschäftsumfeld auf Wachstumskurs geblieben. Der Umsatz erhöhte sich um 8,2% auf 8,82 Mrd SFr, und der Gewinn erreichte mit 356 Mio SFr das hohe Vorjahresniveau. In der Seefracht wuchs K&N mit einem Volumenanstieg um 7,7% schneller als der Markt und wickelte insgesamt 151.000 TEU mehr ab als im Vorjahr. Sowohl im Import als auch im Export hat der Konzern bei den USA-Verkehren Marktanteile hinzugewonnen. Zweistellige Zuwachsraten wurden in Lateinamerika und bei den Kühlcontainerverladungen realisiert.

In der Luftfracht standen die Zeichen auf Wachstum

Gleichzeitig wurde die Produktivität gesteigert. Die Margen blieben auch aufgrund des wettbewerbsintensiven Umfelds unter Druck und damit unter denen des Vorjahres. Sie haben sich jedoch gegenüber dem 1. Quartal leicht verbessert. In der Luftfracht standen vor allem im 2. Quartal die Zeichen auf Wachstum. Mit einer über 18%igen Steigerung der Tonnage im 1. Halbjahr gelang es K&N etwa doppelt so schnell zu wachsen wie der Markt.

Zu dieser positiven Entwicklung hat die starke Nachfrage nach industriespezifischen Luftfrachtlösungen maßgeblich beigetragen. Vor allem in den Bereichen Pharma, Luft- und Raumfahrt sowie Perishables hat K&N zahlreiches Neugeschäft gewonnen. Strikte Kostenkontrolle und Produktivitätssteigerungen durch die Automatisierung der Prozesse wirkten dem Margendruck entgegen und hielten die Conversion Rate (Verhältnis von EBIT zu Rohertrag) mit 30,6% auf dem hohen Vorjahresniveau stabil.

