Kuehne, Nagel Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Kuehne + Nagel, ein Unternehmen aus dem Markt "Marine", notiert aktuell (Stand 16:15 Uhr) mit 273.77 CHF stark im Plus (+1.89 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist SIX Swiss Ex.

Unsere Analysten haben Kuehne + Nagel nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Kuehne + Nagel von 268,7 CHF ist mit -7,01 Prozent Entfernung vom GD200 (288,97 CHF) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 263,32 CHF auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +2,04 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Kuehne + Nagel-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Kuehne + Nagel ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kuehne + Nagel-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 30,07, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 60,23, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Kuehne + Nagel mit einer Rendite von -4,06 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die "Marine"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 19,76 Prozent. Auch hier liegt Kuehne + Nagel mit 23,82 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.