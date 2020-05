Kühne Holding will zweiten Sitz im Hapag-Lloyd-Aufsichtsrat

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

SCHINDELLEGI (dpa-AFX) - Das schweizerische Transportunternehmen Kühne Holding will seinen Einfluss bei der deutschen Container-Reederei Hapag-Lloyd ausbauen.



Mit einer über 30-prozentigen Beteiligung an der Hapag-Lloyd AG werde ein zweiter Sitz im Aufsichtsrat beansprucht, teilte die Gesellschaft am Mittwoch in Schindellegi mit. Damit solle auch die Parität zu den beiden Vertretern des chilenischen Anteileigners und je einem Vertreter der Anteilseigner Katars und Saudi-Arabiens hergestellt werden, hieß es weiter. Klaus-Michael Kühne stehe für eine frühestmögliche Aufnahme in den Aufsichtsrat bereit.

Deutschlands größte Linienreederei gehört (Stand 31. März) zu jeweils 30 Prozent der Kühne-Holding-Tochter Kühne Maritime und der chilenischen Reederei CSAV. Die Stadt Hamburg hält 13,9 Prozent der Anteile und die Staatsfonds von Katar und Saudi-Arabien besitzen zusammen 22,5 Prozent. Im börsennotierten Streubesitz liegen 3,6 Prozent. Die Aktionärsstruktur ist ein Ergebnis von Übernahmen und Fusionen sowie einer Rettungsaktion der Stadt Hamburg im Zuge der Finanzkrise./jha/he