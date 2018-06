"Kühn hat zu tun" - WDR verfilmt Jan Weilers Krimi-Bestseller mit Thomas Loibl in der Titelrolle.

Köln (ots) -Mit "Kühn hat zu tun" gelang Jan Weiler ("Maria, ihm schmeckt'snicht!") ein auch von der Kritik hochgelobter Bestseller. Jetzterobert Hauptkommissar und Familienvater Martin Kühn auch denBildschirm - in einem spannenden Gesellschaftskrimi um einverschwundenes Mädchen und einen Mord, der möglicherweise auf dasKonto eines Serientäters geht.Die Dreharbeiten zu dem WDR/ARD-Fernsehfilm haben am 12. Juni 2018begonnen. Grimme-Preisträger Ralf Huettner ("Vincent will Meer","Burg Schreckenstein") führt Regie in der Produktion der Olga Film,das Drehbuch nach Jan Weilers gleichnamigem Erfolgsroman stammt vonVolker Einrauch ("Aufbruch", "Effie Briest", "TATORT: UnterKriegern"). Für die Rolle des Hauptkommissars Martin Kühn konnteThomas Loibl ("Toni Erdmann", "Fremder Feind") gewonnen werden;Dagmar Leesch ("Keine Angst") spielt Kühns Ehefrau Susanne. Inweiteren Rollen stehen unter anderem Lisa Wagner, Susanne Schäfer,Ronald Kukulies, Peter Wolf, Robert Stadlober, Trystan Pütter, OliverStokowski und Kim Riedle vor der Kamera.Martin Kühn (Thomas Loibl) - 44 Jahre alt, verheiratet mit Susanne(Dagmar Leesch) - hat zwei Kinder, ein Häuschen in einerNeubausiedlung auf dem Gelände einer ehemaligen Munitionsfabrik - undin der Tat viel zu tun. Nicht genug, dass Nachbarstochter Emily(Yolanda Schlagintweit) offenbar am helllichten Tag entführt wurde.Es kommt auch noch ein Mordfall hinzu: Gleich hinter dem Garten derKühns ist die übel zugerichtete Leiche eines Mannes gefunden worden -das Opfer eines Serienmörders? Martin Kühn nimmt die Ermittlungenauf, und das im direkten Umfeld der eigenen vier Wände. Da gibt esbeispielsweise die attraktive Nachbarin, die auf recht anzüglicheWeise ihr Geld verdient. Den reichen Banker, der gerne auch in seinerFreizeit goldene Manschettenknöpfe trägt. Und einen Proktologen,dessen geheime Neigungen sogar seine Gattin nachhaltig verstören.Für die Arbeit nur bedingt hilfreich ist der Umstand, dass MartinKühn seit einiger Zeit von rätselhaften Bildern aus der Vergangenheitheimgesucht und von seinem auch nicht immer einfachen Familienlebenabgelenkt wird. Besonders schwer zu schaffen macht ihm, dass ihm seinpubertierender Sohn Nico (Cedric Linus Eich) zusehends entgleitet.Dass sich Tochter Alina (Marlene Labahn) zum Geburtstag nichtssehnlicher wünscht als ein Pony, ist angesichts der finanziellen Lageder Kühns auch nicht ganz unproblematisch, zumal sich der Wert desnoch nicht abbezahlten eigenen Hauses im freien Fall befindet: DasErdreich unter der Neubausiedlung erweist sich dank derHinterlassenschaften der alten Waffenfabrik als schwerkontaminiert..."Kühn hat zu tun" ist eine Produktion der Olga Film im Auftrag desWestdeutschen Rundfunks für Das Erste. Produzentin ist Viola Jäger,die redaktionelle Verantwortung liegt bei Sophie Seitz (WDR). Gedrehtwird bis Mitte Juli in München und Umgebung. VoraussichtlicherSendetermin 2019 im Ersten.Pressekontakt:Barbara FeiereisWDR Presse und InformationTel.: 0221 220 7122Email: barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell