"Kühn hat zu tun": Die Dreharbeiten zur WDR-Verfilmung des Krimi-Bestsellers sind zu Ende / Buchautor und Kühn-Erfinder Jan Weiler besuchte das Set

Köln (ots) -Atemberaubende Hitze und dramatische Gewitterwarnungen waren dieständigen Begleiter der Dreharbeiten zum WDR / ARD-Fernsehfilm "Kühnhat zu tun", die heute in der Nähe von München zu Ende gehen. Am Setwar auch Bestseller-Autor Jan Weiler, der mit dem vielfachgeforderten Hauptkommissar und Familienvater Martin Kühn eine derinteressantesten Figuren der aktuellen deutschen Krimi-Literaturgeschaffen hat. Gut abgeschirmt von der knalligen Sonne - und bestensvorbereitet auf mögliche Wolkenbrüche - sammelte er Eindrücke vonder Verfilmung seines Erfolgsromans und teilte sein schattigesPlätzchen zwischendurch unter anderem mit Kühn-Darsteller Thomas Loibund Ronald Kukulies, der als Kühns Kollege Steierer vor der Kamerastand. Über die Besetzung der Rollen sei er richtig glücklich, teilteWeiler mit.Leser und Kritiker waren gleichermaßen begeistert, als Jan Weiler("Maria, ihm schmeckt's nicht", "Das Pubertier") vor drei Jahrenseinen ersten Kühn-Roman vorlegte. Der spannende Gesellschaftskrimium ein verschwundenes Mädchen und einen Mord in Kühns direkterNachbarschaft stürmte die Bestsellerliste und wurde nicht zuletztauch für seine literarischen Qualitäten gelobt. Grimme-PreisträgerRalf Huettner ("Vincent will Meer", "Burg Schreckenstein")inszenierte Volker Einrauchs Drehbuch nach dem gleichnamigenErfolgsroman mit Thomas Loibl in der Titelrolle. In weiteren Rollen:Ronald Kukulies, Lisa Wagner, Susanne Schäfer, Peter Wolf, RobertStadlober, Trystan Pütter, Oliver Stokowski, Kim Riedle und DagmarLeesch als Kühns Ehefrau Susanne."Kühn hat zu tun" ist eine Produktion der Olga Film im Auftrag desWestdeutschen Rundfunks für Das Erste. Produzentin ist Viola Jäger,die redaktionelle Verantwortung liegt bei Sophie Seitz (WDR).Voraussichtlicher Sendetermin 2019 im Ersten.Fotos unter ARD-Foto.de