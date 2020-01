Stuttgart (ots) - SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" amDienstag, 28. Januar 2020, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen und ARD Mediathek /Moderation Hendrike Brenninkmeyer / Im Anschluss "Preiswert, nützlich, gut?Licht und Lampen"Oft befinden sich in einem Kühlschrank mehr gefährliche Keime als in einerToilette. Das Kondenswasser begünstigt Schimmelsporen, Bakterien und andereKeime. "Marktcheck" prüft in verschiedenen Haushalten, ob und welche Keime sichin den Kühlschränken befinden. Ein Experte gibt Tipps, wie sich dieGesundheitsgefahr verringern lässt. Am Dienstag, 28. Januar 2020, 20:15 Uhr. ImAnschluss daran "Preiswert, nützlich, gut? Licht und Lampen" im SWR Fernsehenund in der ARD Mediathek.Weitere Themen der Sendung:Liebes-Betrüger - wenn Frauen den Spieß umdrehenLove Scam ist eine moderne Form des Liebesschwindels. Dabei täuschen Täter mitgefälschten Internet-Profilen Verliebtheit vor und haben es auf das Geld derOpfer abgesehen. Doch mit Hilfe der Polizei wehren sich einige Frauen."Marktcheck" ist dabei, als einem Betrüger eine Falle gestellt wird. Außerdemschildert ein Love-Scam-Opfer aus Friedrichshafen, wie sie in die Internetfallegeriet.Tomatenkonserven - in welcher Dose steckt gute Ware?Tomaten aus der Dose können vielfältig verwendet werden, ob für Chili con Carne,Spaghetti oder für Pizza. Angeblich sind Dosentomaten sogar genauso gesund wiefrische Tomaten. Bei Dosentomaten gibt es große Preisunterschiede - wirken sichdiese auf die Qualität aus? "Marktcheck" lässt im Labor günstige Tomaten aus derDose auf Pestizidbelastung und Konsistenz prüfen.Beförderung - was bei Taxi und Bus zu beachten istDarf ein Taxifahrer eine Fahrt verweigern, weil er das Gepäck nicht unterbringenkann oder weil die Strecke zu kurz ist? Haben Kundinnen und Kunden einenBeförderungsanspruch? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller klärt aufund beantwortet auch die Frage, ob ein Busunternehmen für die Verletzungen derPassanten bei einer Vollbremsung haftet.Pullover - wie lässt sich der Eingelaufene wieder verlängern?Lässt sich ein eingelaufener Wollpullover noch retten? Eine WG testet für"Marktcheck" die Ratschläge aus dem Internet - beispielsweise soll Essigwasserhelfen"Marktcheck" Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert dieSendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unterSWR.de/marktcheck.Im Anschluss daran:"Preiswert, nützlich, gut? Licht und Lampen" 28. Januar 2020, 21 bis 21:45 Uhrim SWR FernsehenMit gutem Licht wirkt ein Raum gleich ganz anders. Eine angenehme Lichtstimmungzuhause kann man mit Lampen gestalten, außerdem können Leuchtmittel effektvolleingesetzt werden. Wie viel lässt sich mit Energiesparleuchten einsparen, lohnensich die Anschaffungskosten oder sind LED Leuchten sinnvoller? Außerdem wirderklärt, was die Angaben zu Kelvin- und Lumenwerten in der Praxis bedeuten."Preiswert, nützlich, gut?" Qualität, Nachhaltigkeit, Alltagstauglichkeit undein seriöses Preis-Leitungsverhältnis von Investitionen in Haus und Haushaltstehen im Mittelpunkt der Reihe "Preiswert, nützlich, gut?" mit SWR ReporterinEva Röder.ARD Mediathek: Vom 28.1.2020, nach Ausstrahlung, bis 28.1.2021 verfügbar unterhttp://ARDmediathek.de und unter http://SWR.de/marktcheck. Außerdem auf YouTube(http://youtube.com/marktcheck). Fotos bei http://ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://swr.li/Kühlschrankkeime.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4503168OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell