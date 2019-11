Kühle Temperaturen machen der Haut zu schaffen

Baierbrunn (ots) - Tägliche Pflege hilft, die Haut auch im Herbst und Wintergeschmeidig zu halten und die natürliche Hautbarriere zu stärken. BeiTemperaturen unter acht Grad drosselt die Haut ihre Talgproduktion. Und ohneschützende Fettschicht kann sie Feuchtigkeit nicht so gut speichern. "Wählen SieCremes oder Lotionen mit etwas mehr Fett", rät Dermatologe Dr. JohannesMüller-Steinmann vom Hautarztzentrum Kiel im Apothekenmagazin "DiabetesRatgeber". Bei den Inhaltstoffen gilt Harnstoff (Urea) als Mittel der Wahl."Produkte mit bis zu zehn Prozent Harnstoff helfen, Feuchtigkeit in der Haut zubinden", sagt er. Apotheker Christian Bauer aus Burglengenfeld empfiehltLotionen mit zusätzlichen Ceramiden. Sie gehören ebenfalls zu den körpereigenenFeuchthaltefaktoren der Haut. "Produkte sollten weder Duft-, Farbstoffe nochAlkohol enthalten und möglichst wenig Emulgatoren oder Konservierungsstoffe. Siealle können die Haut trockener machen", erläutert Apotheker Bauer.Zudem gilt: Auf Peelings sollte man besser verzichten, da sie die Hautentfetten. Wichtig ist, ausreichend zu trinken. Zweieinhalb Liter Flüssigkeitpro Tag sind auch in kalten Zeiten sinnvoll.Weitere Tipps für eine weiche und geschmeidige Haut geben die Experten imaktuellen "Diabetes Ratgeber".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 11/2019 liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4451470OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell