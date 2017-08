Kuechenspezialisten.de liefert Ideen und Inspirationen für die Traumküche (FOTO)

Leonberg (ots) -Wer heutzutage eine Küche kaufen möchte, informiert sich sehrhäufig zunächst im Internet, bevor ein Fachhändler aufgesucht wird.Es gibt allerdings schier unendlich viele Homepages, die überKüchenmöbel, -geräte und Zubehör Auskunft geben. Deshalb hat dieinternational führende Händlerorganisation DER KREIS, der sich über2.900 inhabergeführte Küchenfachgeschäfte angeschlossen haben, dieEndkunden-Plattform www.kuechenspezialisten.de entwickelt. Diesebündelt alle Informationen, inspiriert im Design und berät beiPlanung und Einbau der Traumküche. Darüber hinaus kann das Portalnoch sehr viel mehr.Eine Küche kauft man nicht wie ein Hemd oder eine Hose. Bevor dieEntscheidung für die passende Armatur, den richtigen Backofen odereine bestimmte Stilrichtung fällt, müssen etliche Fragen beantwortetwerden. Soll der neue Raum im modernen Landhausstil erscheinen, einehochmoderne Designerküche sein oder doch im Industrial-Chic-Lookglänzen? Sollen die Fronten farbig, weiß oder doch aus Holz sein?Wird künftig mit Gas gekocht oder ein Induktionskochfeld bevorzugt?Welche Art von Dunstabzug wird favorisiert? Und werden überhaupt nochGriffe benötigt? Welche Art von Arbeitsplatte soll es sein? Stein,Glas, Holz oder ganz etwas anderes?Küchenkauf ist eine HerzensangelegenheitDas sind nur einige Fragen, mit denen sich Küchenkäuferauseinandersetzen müssen. Schließlich ist die Küche kein schlichterArbeitsraum mehr, sondern das Herz der Wohnung oder des Hauses. Hierpulsiert das Leben: Die Kinder machen ihre Hausaufgaben, hier wirdgespielt, Musik gehört, diskutiert - und überhaupt: Die besten Partysfinden in der Küche statt. Das weiß doch jeder. Deshalb ist derKüchenkauf auch eine Herzensangelegenheit. Natürlich muss sie auchweiterhin funktional sein, aber gleichzeitig auch wohnlich, gemütlichund individuell.Die Homepage kuechenspezialisten.de stellt eine Fülle von Ideen,Trends und Inspirationen zur Verfügung, damit jeder Interessent seineTraumküche findet. Smart Home, also vernetzte Hausgeräte, spieltbeispielsweise eine immer größere Rolle. Kühlschränke haben Kamerasintegriert, in Backöfen sind Rezepte hinterlegt oder Arbeitsplattendienen als Lautsprecher. Dazu werden Tipps gegeben, wie Strom gespartwerden kann, eine Küche ergonomisch richtig eingerichtet ist oder wiedurch gedämpfte Scharniere der Lärm minimiert wird. Gleichzeitigkönnen Interessierte auch ihre Küche mit dem 3 D-Planer onlineplanen. Verschiedene Formen können ausprobiert oder Hochschränke odereine moderne Insel platziert werden. Der eigenen Phantasie sind keineGrenzen gesetzt.Rezepte und ein Küchen-ABCDas Portal geht aber weit über das Planen einer Küche hinaus.Kuechenspezialisten.de zeigt auch, dass Kochen inzwischen keinlästiges Muss mehr ist, sondern oft mit der Familie und Freundenzelebriert wird. Gerne mit einem guten Wein. Auch dazu liefert dieHome-page viele Ideen. Rezepte wie Olivenöl-Schokoladenmousse mitHimbeeren oder Lammrücken mit Estragonhonig versprechenGe-schmacksexplosionen. Ein Lexikon erklärt von A bis Z Begriffe, diesich im weitesten Sinne mit den Themen Küche und Kochen beschäftigen.Wer durch all die Ideen schließlich Lust hat, einenKüchenspezialisten, also einen Küchen-Fachhändler, aufzusuchen, demwird durch kuechenspezialisten.de unkompliziert und vor allem auchunverbindlich ein Händler in der Nähe vorgeschlagen. Gleichzeitigkann sich der Interessent über die individuelle Microsite desjeweiligen Händlers aus seiner Region über die Angebote undDienstleistungen des jeweiligen Küchenspezialisten informieren unddirekt Kontakt mit ihm aufnehmen.Roter Handschuh als Wiedererkennung der KüchenspezialistenDer Endkunde erkennt den Küchenspezialisten an demQualitätssiegel, dem roten Handschuh, den er in der Außenwerbung undam Point of Sale einsetzt. Die Küchenspezialisten geben ihrVersprechen ab, dass sie mit ihrer ganzen Leidenschaft die Traumküchefür den Kunden planen und einbauen werden. Darauf geben sie demKunden nicht nur die Hand, sondern auch ihr Herz. Mit dem Claim "Herzdrauf" geben die Küchenspezialisten ihren Kunden einMarkenversprechen und addieren zu ihrem Qualitätsanspruch dieLeidenschaft, die jeden Einzelnen erfolgreich gemacht hat.Darüber hinaus kann jeder Interessent kostenlos einEndkunden-Magazin bestellen, das über aktuelle Küchen-Trends undInspirierendes rund um das Thema Küche, Kochen und Genießeninformiert.Nähere Informationen unter www.kuechenspezialisten.dePressekontakt:DER KREISEinkaufsgesellschaft für Küche & Wohnen mbH & Co. KGMollenbachstr. 2 - 71229 LeonbergZentrale KommunikationTel.: 0 71 52 / 60 97-160 - Fax: 0 71 52 / 60 97-500E-Mail: presse@derkreis.deOriginal-Content von: Der Kreis Einkaufsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell