"Küchenquickie?! - schon okay...": Pfiffiger ZDG-Spot klärt über richtigen Umgang mit Geflügelfleisch auf

Berlin (ots) - Geflügelfleisch schmeckt nicht nur - es ist auch eiweißreich,bekömmlich und kalorienarm. Kein Wunder, dass es hierzulande seit Jahren immerbeliebter wird: Bei 22,2 Kilogramm lag der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland imJahr 2018 und damit um 1,4 Kilogramm über dem Wert des Vorjahres.Nachholbedarf gibt es allerdings noch beim richtigen Umgang mit rohemGeflügelfleisch als natürlichem und naturbelassenem Lebensmittel. An dieserStelle klafft laut Wissenschaftlern des Robert-Koch-Instituts vor allem beijungen Erwachsenen eine Wissenslücke. Dies betrifft die wichtigen Grundregelnder Küchenhygiene zum Schutz vor lebensmittelbedingten Infektionen.Um hier für Aufklärung zu sorgen und damit auch ein Stück Gesundheitsvorsorge zubetreiben, wendet sich der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V.(ZDG) mit finanzieller Unterstützung durch die QS Fachgesellschaft Geflügel GmbHnun mit einem pointierten Aufklärungsfilm an eben jene Gruppe der jungenErwachsenen. Unterhaltsam und zugleich lehrreich zeigt der Spot, was bei derZubereitung von Geflügelfleisch in der Küche zu beachten ist.Tenor des Films: In der Küche ist alles okay - Standmixer falsch bedienen,Schürze beim Kochen vergessen, sogar ein "Küchenquickie"... solange diese dreiwichtigen Regeln der Küchenhygiene beachtet werden:- Geflügelfleisch sollte vor dem Kochen nicht abgewaschen, sondernnur abgetupft werden.- Rohes Geflügelfleisch muss immer getrennt von anderenLebensmitteln zubereitet werden. Schneidebretter und Messer erstmit Spülmittel gründlich waschen, bevor man zum Beispiel Salatdarauf schneidet! Hände ebenfalls gründlich waschen!- Geflügelfleisch muss vor dem Verzehr immer vollständigdurchgegart sein, bis das Fleisch innen ganz weiß ist.Faustregel: Zwei Minuten bei 70 Grad Celsius.Mit dem originellen Clip verstärkt die deutsche Geflügelwirtschaft ihrEngagement für eine optimale Hygiene bei der Verarbeitung von Geflügelfleisch inden privaten Haushalten. "Neben den hohen Standards bei derLebensmittelsicherheit auf allen Stufen der Erzeugung ist eine lückenloseInformation der Verbraucher das A und O", sagt ZDG-Präsident Friedrich-OttoRipke. Daher findet sich bereits jetzt auf jeder Verpackung mit rohemGeflügelfleisch ein entsprechender Hygiene-Hinweis. "Offenbar sind diese ganzeinfachen Regeln aber noch nicht jedem Verbraucher bekannt, vor allem jüngerenLeuten nicht", sagt Ripke: "Deswegen gehen wir mit diesem witzigen Spot jetztneue Wege in der Vermittlung wichtiger Informationen."Der Film wird in den kommenden Wochen auf den Social-Media-Kanälen von QS undZDG zu sehen sein, außerdem über Online-Werbung gezielt einem jungen Publikumzugänglich gemacht.Den Film gibt es hier zu sehen:www.deutsches-gefluegel.de/deutsche_herkunft_lebensmittelsicherheit