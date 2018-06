Küchenkabinett: Verband BLL startet eigene Talkshow in Kooperation mit Cicero / Pilotfolge mit Dietmar Bartsch und Peter Ramsauer online

--------------------------------------------------------------Pilotfolge hier ansehenhttp://ots.de/ZZMOr2--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -In Kooperation mit dem Magazin Cicero hat der Spitzenverband derLebensmittelwirtschaft BLL das "Küchenkabinett" als neues Talk-Formatgestartet. Die Pilotfolge mit Dietmar Bartsch und Peter Ramsauerhaben die Kooperationspartner jetzt als Webvideo veröffentlicht.Der Spitzenverband der Lebensmittelwirtschaft BLL geht neueKommunikationswege und hat als erster Verband derLebensmittelwirtschaft eine eigene Talkshow ins Leben gerufen. Dasneue Format "Küchenkabinett" hat der Verband gemeinsam mit demCicero, dem Magazin für politische Kultur der Hauptstadt, realisiert.Im "Küchenkabinett" treffen sich Politiker und anderePersönlichkeiten, um die Kultur des guten Essens, des politischenMeinungsstreits und des niveauvollen Gesprächs zu feiern.Gastgeber und Moderator Christoph Minhoff,BLL-Hauptgeschäftsführer, setzt auf den gepflegten Dialog mitnachhaltiger Wirkung statt auf platte Konfrontation: "DasKüchenkabinett ist eine besondere und neue Form desStakeholder-Dialogs. Zwei Persönlichkeiten, die - vielleicht nur aufden ersten Blick - konträre Sichtweisen und Positionen vertreten,treffen sich zum Gespräch. Es geht um gesellschaftspolitische Fragenund den persönlichen Bezug der Gäste. Und am Ende steht dieErkenntnis, dass Essen verbinden kann und in entspannter Atmosphäreauch leichter Kompromisse gefunden werden."Den passenden Rahmen für den Politik-Talk bildet eingeschmackvolles Dinner, zubereitet von Spitzenkoch Markus Herbicht indessen Berliner Szenelokal, dem ehemaligen Schmelzwerk in denSarotti-Höfen.In der einstündigen Pilotfolge, die bei Cicero.de und auf YouTubezu sehen ist, sind Dietmar Bartsch, Die Linke, und Peter Ramsauer,CSU, zu Gast und sprechen über den Begriff Heimat, die Merkmale einerVolkspartei und politische Bevormundung der Gesellschaft.Pressekontakt:Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. (BLL)Manon Struck-PacynaBLL-ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 30 206143-127, Fax: +49 30 206143-227E-Mail: mstruck@bll.de, Web: https://www.bll.deTwitter: https://twitter.com/BLL_de, Facebook:https://www.facebook.com/BLL.deOriginal-Content von: BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V., übermittelt durch news aktuell