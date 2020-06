"Küchenclash": ZDF dreht für KiKA-Themenschwerpunkt 2020 (FOTO)

Mainz (ots) - Für den diesjährigen KiKA-Themenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte! Gesund leben!" entsteht seit wenigen Tagen in Köln und Umgebung die Factual-Entertainment-Reihe "Küchenclash - Der Generationen-Contest". Drei Senioren und drei Jugendliche treten in einem spannenden Kochduell gegeneinander an. In sieben Folgen begeben sie sich auf kulinarische Zeitreise in die Vergangenheit und in die Zukunft und erfahren, wie beides die nachhaltige und gesunde Nahrungsversorgung von Morgen sichern kann. Moderator ist der Koch und Fernseh-Lebensmittelexperte Sebastian Lege, Regie führt Nils Laschin.Während die Senioren in einer vollvernetzen Hightechküche kochen, müssen die Jugendlichen mit Uromas Küchenumgebung klarkommen. Jedes Kochduell bestreitet die ältere Generation mit technischen Hilfsmitteln und außergewöhnlichen Zutaten. Die Teenager wiederum müssen an jedem Lebensmittel und Detail selbst Hand anlegen - nichts geschieht auf Tastendruck. Testesser bewerten die Gerichte. Ein Kitchen-Lab bildet die Kommando- und Wissenszentrale: Von dort vergibt Moderator Sebastian Lege den Kochauftrag, schickt die Teams auf Zeitreise, kommuniziert mit ihnen und bewertet das Essen."Küchenclash - Der Generationen-Contest" ist eine Fortführung der ZDF- Reihe "Digiclash" (KiKA-Themenschwerpunkt 2018). Die Reiheist eine Produktion von EndemolShine Germany (Produzent: Tom Rumpf-Leuchtenberg) im Auftrag des ZDF. Die verantwortliche Redaktion haben Katharina Galle und Dorothee Herrmann. Gedreht wird bis 18. Juni 2020, die Ausstrahlung ist für September 2020 bei KiKA geplant.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kuechenclashZDFtivi in der ZDfmediathek: https://zdftivi.deKiKA-Pressemitteilung zum Themenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte! Gesund leben!": https://kika-presse.de/pressemitteilungen/1145https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4619989OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell