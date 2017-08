Küchenbauer Alno will sich doch nicht in Eigenregie sanieren

Weitere Suchergebnisse zu "Alno":

PFULLENDORF (dpa-AFX) - Der insolvente Küchenhersteller Alno will sich nun doch nicht in Eigenregie sanieren.



Der Vorstand habe einen Antrag auf Aufhebung der Eigenverwaltung eingereicht, teilte Alno am Dienstag mit. Man wolle damit der zuletzt entstandenen Verunsicherung bei Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern entgegenwirken und die Fortführung des Unternehmens sicherstellen, hieß es. Es sei auch im regulären Insolvenzverfahren das Ziel, die Alno-Gruppe und so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten und die Forderungen der Gläubiger bestmöglich zu erfüllen.

In der Mitteilung ist außerdem die Rede von ersten Erkenntnissen zu möglichen Verfehlungen früherer Vorstände, die nun vollständig ermittelt und geltend gemacht werden sollen. Dies werde allerdings wohl mehrere Jahre in Anspruch nehmen./eni/DP/stb