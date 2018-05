Küchenausrüster Rational startet mit weniger Gewinn - Prognose bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenausrüster Rational sieht sich trotz eines Gewinnrückgangs im ersten Quartal auf Kurs für das Gesamtjahr.



Optimistisch stimme vor allem der hohe Auftragsbestand Ende des ersten Quartals, teilte Rational am Donnerstag mit. 2018 soll der Umsatz weiterhin im hohen einstelligen Bereich steigen und die operative Marge (Ebit) 26 bis 27 Prozent erreichen.

In den ersten drei Monaten hatte der starke Euro gebremst. Daher sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent auf knapp 41 Millionen Euro. Die Marge ging auf 23,5 Prozent zurück. Der Gewinn nach Steuern sank ebenfalls um 7 Prozent auf gut 31 Millionen Euro.

Beim Umsatz erreichte Rational 173,5 Millionen Euro, was einem Plus zum Vorjahr von 5 Prozent entspricht. In Deutschland zogen die Erlöse um 13 Prozent an, was Rational auf den gesteigerten Absatz von Kombidämpfern zurückführte. Auch in China wuchs der Konzern stark./she/men/fba