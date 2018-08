Küchenausrüster Rational erhöht Umsatzprognose und bestätigt Ebit-Ziel

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenausrüster Rational hat nach Zahlen zum ersten Halbjahr seine Umsatzprognose erhöht.



Nun werde für das Gesamtjahr ein Plus bei den Erlösen von 10 bis 12 Prozent erwartet, wie der Konzern am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Die Aussichten seien positiv begründetet der Vorstand den gestiegenen Optimismus. Zuvor lag die Prognose bei einem Wachstum im hohen einstelligen Bereich. Die Erwartungen für die Ebit-Marge von 26 bis 27 Prozent bestätigte Rational.

In den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 367,3 Millionen Euro. Dabei hat Rational in allen Regionen zulegen können, vor allem aber in Nordamerika war der Hauptwachstumsmarkt. Währungsbereinigt lag das Plus bei 14 Prozent. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um 8 Prozent auf 90,9 Millionen Euro, die Ebit-Marge lag bei knapp 25 Prozent.

Im ersten Quartal war das Ebit noch gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Die Ursache war vor allem der starke Euro gewesen./stk/jha/