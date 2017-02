"KüchenInnovation des Jahres®": Verbraucher wählen die beliebtesten Produkte für die Küche 2017 (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Am Samstag hat die unabhängige Initiative LifeCare zum 11. Mal deninternational anerkannten Konsumentenpreis "KüchenInnovation desJahres®" für besonders verbrauchergerechte Produkte vergeben. DieVerleihung erfolgte im Rahmen der Frankfurter KonsumgütermesseAmbiente. Insgesamt erhielten 42 Gewinner aus 9 Ländern in diesemJahr die begehrte Auszeichnung. Das Signet hilft Konsumenten in über55 Ländern bei der Kaufentscheidung.Bei der Auszeichnung spielt das Urteil der Verbraucher dieHauptrolle. Eine Experten-Jury nominiert im Vorfeld innovative undüberzeugende Produkte verschiedener Kategorien. Danach entscheidendie Verbraucher mittels einer repräsentativen Befragung, welcheProdukte die Auszeichnung "KüchenInnovation des Jahres®" verdienthaben. "Der Verbraucher kann letztendlich am besten bewerten, wieinnovativ und auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ein Küchengerätoder -möbel tatsächlich ist. Studien beweisen, dass Vertrauen undEmpfehlung auf Augenhöhe die ausschlaggebende Rolle bei derEntscheidung für ein Produkt spielen", so Harald Schultes, Präsidentder Initiative LifeCare.Vor dem Hintergrund sich wandelnder Verhaltensmuster innerhalb derWelt der Küche und des Kochens wurde der Wettbewerb 2017 erstmalsunter ein Motto gestellt: "Generationengetriebene Trends rund umKüche und Kochen". Die gute Nachricht für die Küchenbranche: DieJungen sind kochbegeistert, nur sie kochen anders; sie stellenSpeisen individuell zusammen, probieren gerne neue Rezepte aus,kochen häufiger gemeinsam mit Freunden und folgen aktuellenErnährungs-Trends. Wichtigste Kriterien für den Kauf vonKüchenartikeln sind nach wie vor Langlebigkeit - die bei Jüngerensogar wieder zunehmend wichtig wird -, Arbeitserleichterung undeinfache Bedienung. Das Design eines Produkts ist für die GenerationY wichtiger als für frühere Generationen, und auch der Wunsch nachGelingsicherheit gewinnt bei den Jüngeren an Bedeutung. Für einViertel der GenY sind zudem smarte Küchengeräte interessant bis sehrinteressant.Erstmalig seit 2014 wurde dieses Jahr wieder die "Lieblingsmarke -vom Verbraucher gewählt" in Gold und Platin verliehen. Das Signet istdie höchste Auszeichnung, die Unternehmen im Rahmen desKonsumentenpreises erhalten können und wird regelmäßig im 3-JahresRhythmus vergeben. Alle Gewinner wurden im Rahmen einer feierlichenVeranstaltung auf der weltweit größten Ordermesse für Konsumgüter,der Ambiente in Frankfurt, prämiert.Die Initiative LifeCare"LifeCare - Besser Leben" besteht seit 2006 und ist eineunabhängige Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Qualität,Innovation und Design von Produkten zu fördern und damit dieLebensqualität spürbar zu steigern. Durch die jährliche Vergabe derGütesiegel für besonders empfehlenswerte Produkte will die Initiativekonkrete Entscheidungshilfen für den Kauf geben: vom Verbraucherbewertet - für den Verbraucher empfohlen.Pressekontakt:becker döring communicationIrene WalkerTel +49 69 430 52 14-0i.walker@beckerdoering.comOriginal-Content von: K?cheninnovationspreis, übermittelt durch news aktuell