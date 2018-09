Kudelski und deutsche Voith vereinbaren Zusammenarbeit

Weitere Suchergebnisse zu "Kudelski":

Cheseaux-sur-Lausanne (awp) - Der Westschweizer Verschlüsselungsspezialist Kudelski und der deutsche Technologiekonzern Voith arbeiten in den Bereichen Cybersicherheit und "Internet of Things" zusammen. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Entwicklung einer Reihe von Cybersicherheitsprodukten und -dienstleistungen für die Industriekunden von Voith. Künftig sei eine Ausweitung der Partnerschaft geplant, teilte Kudelski am Montagabend mit.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten